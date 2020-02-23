حان وقت المساءلة والمحاسبة.. “شاهد” خطاب السلطان هيثم بن طارق حديث العُمانيين وتفاؤل كبير في أوساط الشباب

تصدر وسم #خطاب_السلطان_هيثم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، عقب إلقاء سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، الأحد، ثاني خطاب له منذ توليه الحكم.

وعبر خطاب السلطان هيثم عن ملامح المرحلة القادمة، وتركيزه على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتعليم والابتكار والشباب والمرأة وحرية التعبير والنزاهة والمحاسبة والمساءلة.

كما ركز الخطاب الذي أحدث موجة تفاؤل كبيرة بين أوساط الشباب بالسلطنة على سبل زيادة الدخل وخفض المديونية والتشغيل وغيرها من القضايا المهمة في دليل على رغبة حقيقية بالتغيير والإصلاح.

جلالته حفظه الله: "وإننا إذ #نعاهد_الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الضافرة ونهضتها المباركة فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك"



سمعاً وطاعة مولاي؛ #نعاهد_الله على ذلك#خطاب_السلطان_هيثم — أحمد البلوشي (@bulushi_ahmed) February 23, 2020

وأشار “بن طارق” إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد وأبناء عمان.

واشتعل تويتر السلطنة بآلآاف التغريدات المشيدة بخطاب السلطان والمتفائلة بمستقبل عمان القادم.

#خطاب_السلطان_هيثم يُعبر عن ملامح المرحلة القادمة، وتركيزه على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتعليم والابتكار والشباب والمرأة وحرية التعبير والنزاهة والمحاسبة والمساءلة وزيادة الدخل وخفض المديونية والتشغيل وغيرها من القضايا المهمة لهو دليل على رغبة حقيقية بالتغيير والإصلاح. pic.twitter.com/XbI9VBydqu — علوي المشهور (@alwi_999) February 23, 2020

هل أنا في حلم؟

ما سمعته أجمل من أحلامي

اللهم انصره وأيده بالحق دوما #خطاب_السلطان_هيثم pic.twitter.com/eRa80k61TS — آن سعيد الكندي (@AnnAlkindi) February 23, 2020

وركز ناشطون على أبرز ما جاء بخطاب السلطان حول إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحرية التعبير والنزاهة والمسائلة، وكذلك دراسة آليات إصدار القرار ومراجعة أعمال الشركات الحكومية، متمنين تنفيذ ذلك بالفعل.

أبرز ما جاء في #خطاب_السلطان_هيثم

– إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

– حرية التعبير

– النزاهة والمسائلة

– دراسة آليات إصدار القرار

– مراجعة أعمال الشركات الحكومية

– المصلحة العليا كاملة للوطن

– سنكرس حياتنا من أجل عمان

– دولة القانون والمؤسسات القائمة على رعاية الحريات العامة pic.twitter.com/knBcsM8fPZ — المختار الهنائي (@MuktarOman) February 23, 2020

جلالة السلطان أكد على النزاهة فالعمل ومتابعة الحكومة المستمرة. #خطاب_السلطان_هيثم pic.twitter.com/H1nAoEIR0W — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) February 23, 2020

وعن خطوات المرحلة المقبلة، أوضح سلطان عمان أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن توفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا.

وقال أيضا “وطننا العزيز فقد أعز رجاله، ومؤسس الدولة المعاصرة رجل التسامح و الوئام السلطان قابوس بن سعيد” كما توجه بالشكر إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة وشعوب العالم المختلفة في تعازيها في فقيد عمان العزيز.

وتابع: “أبناء عمان الأوفياء لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف والأمن السلام فيها و نحرص على ان تضل رسالة عمان للسلام مستمرة” .