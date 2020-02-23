حان وقت المساءلة والمحاسبة.. “شاهد” خطاب السلطان هيثم بن طارق حديث العُمانيين وتفاؤل كبير في أوساط الشباب
تصدر وسم #خطاب_السلطان_هيثم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة، عقب إلقاء سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم، الأحد، ثاني خطاب له منذ توليه الحكم.
وعبر خطاب السلطان هيثم عن ملامح المرحلة القادمة، وتركيزه على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتعليم والابتكار والشباب والمرأة وحرية التعبير والنزاهة والمحاسبة والمساءلة.
كما ركز الخطاب الذي أحدث موجة تفاؤل كبيرة بين أوساط الشباب بالسلطنة على سبل زيادة الدخل وخفض المديونية والتشغيل وغيرها من القضايا المهمة في دليل على رغبة حقيقية بالتغيير والإصلاح.
وأشار “بن طارق” إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد وأبناء عمان.
واشتعل تويتر السلطنة بآلآاف التغريدات المشيدة بخطاب السلطان والمتفائلة بمستقبل عمان القادم.
وركز ناشطون على أبرز ما جاء بخطاب السلطان حول إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحرية التعبير والنزاهة والمسائلة، وكذلك دراسة آليات إصدار القرار ومراجعة أعمال الشركات الحكومية، متمنين تنفيذ ذلك بالفعل.
وعن خطوات المرحلة المقبلة، أوضح سلطان عمان أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن توفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا.
وقال أيضا “وطننا العزيز فقد أعز رجاله، ومؤسس الدولة المعاصرة رجل التسامح و الوئام السلطان قابوس بن سعيد” كما توجه بالشكر إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة وشعوب العالم المختلفة في تعازيها في فقيد عمان العزيز.
وتابع: “أبناء عمان الأوفياء لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف والأمن السلام فيها و نحرص على ان تضل رسالة عمان للسلام مستمرة” .
اليوم كثير من اصدقائي العمانيين العاطلين عن العمل اصيبوا بالاحباط لعدم حصولهم على مكرمة من السلطان الجديد هيثم (الزوطي)هههههه وخاصة بعد انتشار خبر ال 150 ريال للباحثين عن عمل.
كل حاكم بخيل ملعون والسلطان هيثم الزطي وهذا اسمة الجديد من هذا اليوم ضيع على نفسة فرصة كبيرة للتقرب من الشعب وخاصة فئة الشباب والعاطلين عن العمل منهم خاصة.
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السلاطين زطوووووووووووووووووووووووط