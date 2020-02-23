بنحر الجمال .. “شاهد” كيف استقبل الأردنيون أمير قطر لدى وصوله الأردن

رحّب أردنيون بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله الى الأردن اليوم بنحر عددٍ من الجمال .

ونحر المواطنون الأردنيون الجمال على طريق المطار لدى مرور موكب الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

#صور📸| أردنيون ينحرون جمالا ترحيبا بضيف المملكة الشيخ #تميم_بن_حمد أمير دولة #قطر .🇶🇦🇯🇴 Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Sunday, February 23, 2020

ووصل الشيخ تميم اليوم الاحد الى المملكة، وكان في مقدمة مستقبليه الملك عبدالله الثاني.

ولدى وصول أمير قطر مطار الملكة علياء الدولي، جرت له مراسم استقبال رسمية.



وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني القطري والملكي الأردني.

وتعد زيارة أمير قطر إلى الأردن هي الأولى، منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل نحو 3 سنوات، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين العام الماضي.

وشهدت العلاقات بين عمان والدوحة قفزة كبيرة، خاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف 2019، وتقديم قطر مساعدات للمملكة بقيمة 500 مليون دولار.

وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بالدوحة، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

وسحبت عمان سفيرها من الدوحة تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر.

كما عينت قطر في 29 أغسطس/ آب 2019، سعود بن ناصر آل ثاني سفيرًا لها في عمان.

وشكّل القرار الأردني بإعادة العلاقات خطوة مهمة في إطار انفكاك المملكة عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها لقطع علاقتها مع قطر، بحسب مراقبين.