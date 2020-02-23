استقبلوا الوفد بالأحضان والزغاريد.. التائهون في الأرض يستضيفون وفداً إسرائيلياً للمشاركة في سباق للدراجات الهوائية

زفت إسرائيل بشرى، معلنة مشاركة فريق لها في سباق للدراجات الهوائية سيقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان رصدته وطن على “تويتر”، “سيشارك فريق إسرائيلي من ركاب الدراجات الهوائية في سباق بالإمارات خلال الأيام المقبلة، وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها فريق دراجات إسرائيلي في سباق بالإمارات”.

للمرة الأولى يشارك فريق اسرائيلي في سباق للدراجات الهوائية في الإمارات في الأيام المقبلة. وفي لقاء مع قناة كان قال راكب الدراجة إلاسرائيلي الذي سيشارك في السباق تحت علم إسرائيل: "الشعور رائع. الامارات مكان مميز يحبس الأنفاس. يتم استقبالي بالاحضان والناس هنا ودودون جدا"@kann_news pic.twitter.com/01IDUdWu6U — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2020

وقال أحد المشاركين لقناة “كان” الإسرائيلية الرسمية: “تم استقبالي هنا بالأحضان، والناس هنا ودودون جدا”.

רוכב האופניים הישראלי בדובאי | עומר גולדשטיין לפני התחרות באיחוד האמירויות הערביות: "אני מתרגש מאוד. ראיתי את המדינה הזו ברשתות החברתיות ולא האמנתי שאגיע לכאן, מקבלים אותי בזרועות פתוחות"



הדיווח של שליח כאן חדשות בדובאי @YoavBorowitz ב-#חדשותהשבת pic.twitter.com/PgWYKZYO8o — כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2020

ويقام “طواف الإمارات 2020” بكافة الإمارات السبع في الفترة من الأحد إلى السبت المقبل.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما أعلنت إسرائيل أنها ستشارك في “إكسبو دبي 2020” بشكل رسمي.

أيضا ذكر موقع “اكسيوس” الأمريكي، في 4 فبراير/ شباط الجاري، أنّ إسرائيل والإمارات وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اتفاقية “عدم اعتداء” بينهما، في خطوة تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

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