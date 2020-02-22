10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وملايين الدولارات.. هذه بعض تفاصيل زيارة أمير قطر للأردن

نشرت وزارة الخارجية القطرية، بعض تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية “عمان”، والتي تعتبر الاولى من نوعها منذ الأزمة الخليجية التي خفضت خلالها الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وتتضمن الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتنسيق تجاه العديد من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية وعملية السلام ومكافحة الإرهاب.

وتشمل المباحثات، تخصيص 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني، تم الإعلان عنها في 2018، وتخصيص حزمة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تم الإعلان عنها في 2018؛ وتستهدف مشروعات البنية التحتية والسياحة، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية.

وتركز الاستثمارات القطرية في الأردن على مجالات الطاقة والكهرباء والعقار والمال والسياحة.

وشملت العلاقات بين البلدين، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات العسكرية والأمنية والقانونية والجمركية والاستثمارية وغيرها.

ويبدأ أمير قطر، الأحد، جولة عربية، تشمل ((الأردن وتونس والجزائر)).

ويبحث أمير قطر في الدول الثلاث، سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية، في مختلف المجالات.

ويتبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع زعماء هذه الدول وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وأبرز المستجدات على الساحة العالمية، ذات الاهتمام المشترك.