هذا ما يتوقّع حدوثه مغرّد شهير بعد هجوم عائض القرني على أردوغان بتعليمات أمنية

رجّح مغرّد قطري شهير أن يكون الهجوم الذي قام به الداعية السعودي عائض القرني على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا جاء بتعليمات أمنية.



وتوقع المغرّد الشهير “بوغانم” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” أن القرني سيشن هجوماً آخر على دول أو شخصيات تتعارض مع توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

اميل بنسبة 100%

بأن هجوم عايض القرني على الرئيس اردوغان

جاااء بتعليمات( امنيه )وعليه اتوقع مرة اخرى

بنسبة 100% بأن عايض القرني سيشن هجوم

آخر على دول او شخصيات تتعارض مع توجهات بن سلمان..( للحفظ وبقوه )..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020

ولم يستبعد المغرّد القطري قيام الاستخبارات السعودية إدخال الداعية محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله أو مسؤول.

كما..لا..استبعد قيام الاستخبارات السعوديه

بأدخال محمد العريفي كلاعب مهاجم ضد كل

من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله او مسؤول..( للحفظ وبقوه )..!! https://t.co/rJ4j1jB97p — بوغانم (@hassanalishaq37) February 22, 2020

وخرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية .