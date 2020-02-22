عائض القرني و محمد العريفي
عائض القرني و محمد العريفي
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هذا ما يتوقّع حدوثه مغرّد شهير بعد هجوم عائض القرني على أردوغان بتعليمات أمنية

كتب وطن
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رجّح مغرّد قطري شهير أن يكون الهجوم الذي قام به الداعية على الرئيس التركي رجب طيب وتركيا جاء بتعليمات أمنية.

وتوقع المغرّد الشهير “” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” أن القرني سيشن هجوماً آخر على دول أو شخصيات تتعارض مع توجهات ولي العهد السعودي .

ولم يستبعد المغرّد القطري قيام الاستخبارات إدخال الداعية كلاعب مهاجم ضد كل من يخالف سياسة بن سلمان سواء دوله أو مسؤول.

وخرج عائض القرني في هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين .

واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.

وتناسى عائض القرني الإنفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في .

وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد .

لكنّ مغرّدين فضحوا عائض القرني، ونشروا تصريحات سابقة له يمتدح فيها أردوغان وتركيا ويثني عليهما، في تناقض واضح ما تصريحاته الهجومية، ما يؤكد أنّها جاءت بأوامر أمنية .

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