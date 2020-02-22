هذا ما يتطلع إليه الأردن من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الأردن يتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية جديدة وواسعة مع دولة قطر بما ينعكس على زيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة.



ويصل الأحد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الأردن في زيارة رسمية يعقد خلالها لقاء قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



ويسعى الاردن الزاخر بالفرص الاقتصادية الى استقطاب استثمارات قطرية جديدة وتوسيع القائم منها حاليا بقطاعات العقار والسياحة والصناعة والطاقة والسوق المالي.



اتفاقيات ثنائية



ويرتبط الاردن وقطر بالعديد من الاتفاقيات الثنائية منها اتفاقية توأمة بين محكمة التمييز الاردنية ونظيرتها القطرية، واتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولمنع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل.



ويرتبط البلدان كذلك باتفاقية تعاون في مجال أنشطة التقييس وبروتوكول إضافي لاتفاقية تنظيم استخدام العمال الأردنيين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاشغال العامة.



كما يرتبطان باتفاقية التعاون الثقافي واتفاق معدل لاتفاقية التعاون بمجال أنشطة التقييس بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.



ويرتبط الاردن وقطر باتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واخرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاق تعاون تجاري واقتصادي.



وهناك اتفاقيات ثنائية تم توقيعها بين غرفتي تجارة الاردن وعمان مع غرفة تجارة وصناعة قطر وهي بروتوكول إنشاء مجلس رجال الأعمال الأردني القطري واتفاق إنشاء مجلس الفعاليات الاقتصادية القطري الأردني.



الاستثمارات القطرية في بورصة عمان بالمرتبة الرابعة



ووفقا لغرفة تجارة عمان، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال العام الماضي نحو 756 مليون دينار وجاءت بالمرتبة الرابعة من بين الاستثمارات الأجنبية في البورصة، بعدد 385 مساهمة و5ر184 مليون ورقة مالية.



وتعهدت دولة قطر بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، وكذلك حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.



الشركاء القطريين المستثمرين في الاردن



وبلغ عدد الشركاء القطريين المستثمرين في الاردن المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين 80 شريكا بمجموع رؤوس اموال مقدارها 5ر5 مليون دينار، بينما بلغ عدد الشركاء القطريين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان 26 شريكا برؤوس اموال 6ر2 مليون دينار.



الشركات القطرية في الاردن



وبلغ عدد الشركات القطرية المسجلة لدى غرفة تجارة عمان شركتين قطريتين، برأس مال مقدراه 2ر29 مليون دينار وهما شركة مجموعة الخطوط الجوية القطرية وشركة الهندسة الكهروميكانيكية.



ووفقا لتصريحات صحافية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق يبلغ عدد الطلبة القطريين الدارسين بالجامعات الأردنية 2530 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.



ارتفاع أعداد السياح القطريين



وبلغ عدد السياح القطريين الذين زاروا الأردن خلال 9 اشهر من العام الماضي 2019 ما مجموعة 21830 سائحا مقارنة مع 17463 سائحا خلال الفترة نفسها من عام 2018 بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة.



وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إن الاردن له مصلحة اقتصادية مع قطر والقطاع الخاص يسعى لتعزيزها، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد تعاونا قويا بين اصحاب الاعمال في البلدين يركز على تبادل الزيارات واقامة الفعاليات المشتركة للوصول الى شراكات تجارية تلبي الطموحات.



ودعا الحاج توفيق في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية “بترا”، الى ايجاد تكامل اقتصادي بين البلدين يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين اصحاب الاعمال الاردنيين والقطريين، مؤكدا ان الاستثمارات القطرية بالمملكة تلعب دورا مهما بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



وقال الحاج توفيق” نتطلع الى زيادة أكبر في مبادلات البلدين التجارية وبخاصة لجهة الصادرات الاردنية وتوفر منتجات متعددة تلبي احتياجات السوق القطرية”، مؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين تقع على عاتقه مد جسور التعاون والتنسيق المستمر بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي.



76 مليون دينار حجم الصادرات الى قطر



وبلغت صادرات الاردن الى قطر خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 76 مليون دينار وتتنوع بين صناعات كيماوية وأغذية وآلات وأجهزة ومنتجات نباتية وحيوانات حية، مقابل نحو 11 مليون دينار مستوردات.



“مصالح اقتصادية مشتركة”



وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن العلاقات الأردنية – القطرية تتسم بالحيوية وهناك مصالح اقتصادية مشتركة تؤطرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وعلى مستوى مؤسسات القطاع الخاص.



واضاف، ان مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك الذي تأسس عام 2005 بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين، اكد وجود رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص الأردني بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القطري بمختلف القطاعات الحيوية.



واوضح الطباع، ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الاردن وقطر، مبينا انها ستستضيف قريبا الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك الذي عقد دورته الاولى بالعاصمة الدوحة خلال العام الماضي.