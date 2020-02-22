ما علاقة الشيخ زايد؟.. “شاهد” مواطن بدولة السعادة يتفاخر بأنه متزوج وارتبط بـ “35” امرأة ويثير جدلاً واسعاً

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا، لمواطن يتفاخر بزيجاته الكثيرة والتي بدأت وهو ابن 17 عاما حتى وصلت لارتباطه بـ35 امرأة.

ويظهر بالمقطع المتداول على نطاق واسع الرجل الإماراتي، وهو يتفاخر بزواجه من 35 امرأة ويقول ” بدايتها من 17 سنة كلها بالحلال وإن شاء الله أتمنى للجميع الحلال”

الإسلام أباح الزواج من أربع نساء.. كون الأخ تزوج ٣٥ مرة، فهذا يعني إنه طلق حتى الآن ٣١ مرة.. وهو أمر تترتب عليه نتائج وخيمة.. ٣١ امرأة مطلقة.. أطفال لا نعلم عددهم يعانون من انفصال والديهم.. نفوس حزينة وخواطر مكسورة.. كل هذه الأمور لا يرضاها الله.. حتى وإن كان الزواج بالحلال !! pic.twitter.com/rxasf4Uw6I — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) February 22, 2020

وأثار انتباه النشطاء صورة الشيخ زايد خلف الرجل المتحدث متسائلين عن سبب تعمده إظهارها بالخلفية.

فيما انتقد آخرون تفاخر هذا الرجل بكثرة زيجاته حتى لو كانت بالحلال، حيث تسبب في تطليق 34 امرأة وتشتيت الأسر فضلا عن الآثار النفسية السيئة لدى هؤلاء النسوة.

وتميزت العائلات الاماراتية بتقاليد وطقوس من “نوع خاص”، منذ القدم في الخطبة وإجراءات الزواج وصولاً للمهر وزينة العروس ومسكن الزوجية، ومظاهر الاحتفالات التي تقام في ليلة الحناء والزفاف.

وتتيح الإمارات للمقيمين على أرضها إتمام عقد زواجهم بغض النظر عن جنسيتهم وديانتهم.

الشروط العامة لعقد الزواج في الإمارات

يجب الالتزام بكافة شروط وإجراءات الزواج المنصوص عليها في دولة الإمارات من أجل إصدار عقد زواج صحيح، وفقاً للقانون الإماراتي، فإن شروط الزواج في دبي للأجانب وفي الإمارات الأخرى تتمحور حول:

رضا وموافقة الزوجة بحيث لا تكون مجبرة على الزواج

امتلاك أحد طرفي عقد الزواج على الأقل تأشيرة إقامة في دولة الإمارات

إحضار الهويات الشخصية وجواز السفر لكل من الزوجين

إحضار شهادة لياقة صحية للزواج تكون صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات

شروط الزواج في الامارات للأجانب

أما عن شروط و اجراءات زواج الوافدين في الامارات فهي تتمثّل بعدة بنود رئيسية وفقاً لما أقرّته حكومة الدولة:

يجب ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية عديم الجنسية

يتوجّب على الوافد المتقدّم للزواج من امرأة إماراتية أن يكون مقيماً إقامة شرعية في الدولة

يتوجّب على الوافد المتقدّم للزواج من امرأة إماراتية تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الدولة

ألّا يكون أحد الطرفين مصاباً بأمراض وراثية في الدم أو أي أمراض معدية

أن لا تكون المرأة الإماراتية حاصلة على الجنسية بالتبعية

الوثائق المطلوبة لإتمام اجراءات زواج المقيمين في الامارات

جواز سفر إماراتي

شهادة الميلاد

جواز السفر

صورة عن تأشيرة الإقامة سارية المفعول

شهادة لياقة صحية

شهادة مصدّقة تثبت الحالة الاجتماعية لكليهما