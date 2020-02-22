عُمانيون يُلجمون كاتبا سعوديا تطاول على سفير قطر بسلطنة عُمان ووصفه بـ”ساعي بريد الحوثيين”

شن عُمانيون بتويتر هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المقرب من النظام خالد الزعتر، بعد تماديه في الإساءة وتطاوله على السفير القطري بالسلطنة واتهامه بتسهيل عمليات نقل السلاح للحوثيين في اليمن عبر معبر المهرة الحدودي.

ودون “الزعتر” الذي يهاجم السلطنة باستمرار بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”قطر حولت سفيرها في سلطنة عمان إلى ساعي بريد لإيصال الأموال إلى الحوثي، ونسجت علاقات مع علي سالم الحريزي الذي ينشط بتهريب السلاح”

وأضاف:”سيطرة قوات التحالف على المنافذ اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان سيقطع الطريق أمام الدور القطري في خدمة الإرهاب الحوثي”

#قطر حولت سفيرها في سلطنة عمان إلى ساعي بريد لإيصال الأموال إلى الحوثي ، ونسجت علاقات مع علي سالم الحريزي الذي ينشط بتهريب السلاح ، سيطرة قوات التحالف على المنافذ اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان سيقطع الطريق أمام الدور القطري في خدمة الإرهاب الحوثي ،، pic.twitter.com/r6EUDkZZcd — خالد الزعتر (@khzaatar) February 21, 2020

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان بهجوم عنيف من قبل العمانيين، ورد عليه حساب “الزناد العماني”:”إذا كانت المملكه العربية السعودية راضية عما يقوم به #خالد_البنفر لدينا القواميس من الكلمات توقفه عند حده ومن يصرف له الدراهم”

إذا كانت المملكه العربية السعودية راضية

عما يقوم به #خالد_البنفر لدينا القواميس

من الكلمات توقفه عند حده ومن يصرف له

الدراهم فليخرج لنا أحد من أبناء الملك سلمان

وعيال أبن #الحافي على منابر السلطة الرابعه

إذا لديهم أدلة دامغة حول مايقوله هذا التابع

ولكن اجزم لن يتجرأ فيهم احد https://t.co/IM3YDgGl9i — الزِّنَاد العُماني (حساب بديل ) (@Omani_trigger) February 22, 2020

وتابع هجومه:”فليخرج لنا أحد من أبناء الملك سلمان وعيال أبن #الحافي على منابر السلطة الرابعه إذا لديهم أدلة دامغة حول مايقوله هذا التابع ولكن اجزم لن يتجرأ فيهم احد”

بينما دعا الناشط محمد العريمي خالد بن سلمان ووزارة الداخلية السعودية لإيقاف الزعتر عند حده ومنعه من التدخل في شؤون السلطنة.

صاحب السمو: @kbsalsaud

للأفاضل في: @MOISaudiArabia



أوقفوا هذا عند حده

أن يتم تجنيده من دحلان وسيده ومن والاه، فهذا شأنكم ولا يعنينا، لكن عندما يسيء للسطنة مرارًا وتكرارًا ومِن على أرضكم، فلدينا من الكلمات والقواميس التي تسد عليه مجرى التنفس ولدينا من الأدلة والبراهين التي تبكيه https://t.co/Rc9tOoiSgZ — محمد العريمي 🇴🇲🕊 (@mohd_alaraimi) February 22, 2020

وكتب:”أوقفوا هذا عند حده أن يتم تجنيده من دحلان وسيده ومن والاه، فهذا شأنكم ولا يعنينا، لكن عندما يسيء للسطنة مرارًا وتكرارًا ومِن على أرضكم، فلدينا من الكلمات والقواميس التي تسد عليه مجرى التنفس ولدينا من الأدلة والبراهين التي تبكيه”

يشار إلى أنه بالأمس تمادى الكاتب السعودي خالد الزعتر في التطاول على سلطنة عمان واصفاً الإمبراطورية العمانية بـ”البائدة”.

كان من الأولى على الإخوه المغردين من سلطنة عمان ان لايكون تفكيرهم بنفس التفكير التركي بالتغني بالإمبراطوريات البائده ، إسمها دولة سلطنة عمان وليس الإمبراطورية العمانية ، مشكلة البعض انه يعشق البكاء على دفاتر التاريخ ليتناسى الواقع ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) February 21, 2020

ويأتي الهجوم المتواصل من الكاتب السعودي خالد الزعتر على سلطنة عمان تزامناً مع نشره مقالاً في صحيفة “العين” الإماراتية تناول فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وهاجم فيه دولة قطر، وسياسة الحياد التي تنتهجها السلطنة والكويت، زاعماً أن هذه السياسة “لم يعد أحد يستسيغها”.

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