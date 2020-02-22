نزيه الأحدب يسخر من الوثيقة المزروة عن مكافات مذيعي الجزيرة
نزيه الأحدب يسخر من الوثيقة المزروة عن مكافات مذيعي الجزيرة
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“شاهد” نزيه الأحدب ينشق عن الجزيرة بسبب الوثيقة المزورة لمكافآت مذيعي القناة!

كتب وطن
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سخر الإعلامي اللبناني مقدم برنامج “” الذي يُبثّ على قناة من التي نشرتها عن مكافآت لمذيعي القناة .

جاء ذلك في حلقةٍ جديدةٍ من برنامج “فوق السلطة”، حملت عنوان “نزيه الأحدب ينشق عن الجزيرة” .

وكانت قناة العربية تلقفت الوثيقة المزروة ونشرتها عل حسباتها بمواقع التواصل.

ودفع ذلك نشطاء للتساؤل عن المهنية بعد أن تبنت القناة الوثيقة كما هي دونما تدقيق أو تحرٍ أو تشكيك، وذهب البعض إلى حد اتهامها بالتواطؤ في إعدادها.

ولا تزال الوثيقة المفبركة تشكل مادة ساخرة لدى نشطاء مواقع التواصل، بسبب الإخراج الهزيل والأخطاء الفادحة التي وقعوا فيها وكانت سبباً في فضحهم.

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