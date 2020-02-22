النائب الأردني أندريه حواري ينفي تأييده إنشاء كازينو في الأردن
النائب الأردني أندريه حواري ينفي تأييده إنشاء كازينو في الأردن
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“شاهد” ما قصة الكازينو الذي اتُهم فيه نائب في البرلمان الأردني؟

كتب وطن
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نفى النائب في التهم الموجهة إليه بتأييده لإنشاء في الأردن.

وقال “حواري” إنه أقر بأن الكازينو هو مرفق سياحي، تعتمد عليه بعض الدول في التسويق لنفسها.

وذكر في برنامج ‘المتهم’ الذي يبث على قناة “رؤيا” الأردنية أنه لا يعارض إنشاء الكازينو في حال تحقيق نقلة نوعية في الجانب الإقتصادي وإدراره أموالاً .

وأقرّ النائب أندريه حواري بخطئه في التصويت على لعدم تحقيقه النتائج المرجوة، إلا أنه أكد في الوقت ذاته، عدم ندمه على ذلك.

وافتخر بوقوفه في “صف الأردن” فيما يتعلق بإضراب المعلمين.

وقال إنه كان ضد الإضراب و”تحزب” النقابات، موضحًا أن جبهة العمل الإسلامي أو الإخوان المسلمين كان لهم دورا في إدارة الإضراب.

ونفى حواري عن نفسه تهمة التي تؤهله بالفوز بعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لا يزال يؤكد أنه بلا خلفية سياسية، نافياً أيضاً تهمة اللجوء إلى ، مؤكدا أنه لم يستخدمها حتى مع أهله وأقاربه.

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