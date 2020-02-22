شيما الحاج على ترقص بنت الجيران بعد خطبتها
شيما الحاج على ترقص بنت الجيران بعد خطبتها
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“شاهد” ماذا فعلت شيما الحاج بعد فيديوهات الجنس وخطبتها على أحد كبار رجال الأعمال؟

كتب وطن
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بعدما احتفلت بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال، شاركت الفنانة – التي اشتهرت بعد فضيحة فيديوهات المخرج خالد يوسف الاباحية- متابعيها بفيديو جديد على أنغام أغنية “” الشهيرة.

وأغنية “بنت الجيران” للمطربين وعمر كمال أثارت ضجةً كبيرة في صر وبسببها أصدر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قراره بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات.

وعزا هاني شاكر قراره لاحتواء “بنت الجيران” على عبارة “أشرب خمور وحشيش” التي رأى فيها تحريضاً على تعاطي المخدرات.

وقالت الفنانة شيما الحاج إنها تنوى التفرغ لزوجها وبيتها بعد عقد قرانها مباشرة.

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