تخص حفتر.. تسريب وثيقة خطيرة موجهة من الاستخبارات السعودية للرئاسة العامة للإفتاء وهذا ما جاء فيها

نشر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر ما زعم أنها وثيقة موجهة من رئيس الاستخبارات العامة السعودية، للرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 420 ألف شخص على تويتر، نشر في تغريدة له صورة الوثيقة الممهورة بتوقيع رئيس الاستخبارات العامة السعودية.

الوثيقة الأولى،

نبدأ بها بمناسبة حديث عائض القرني يوم أمس،

وهي موجهة من رئيس الاستخبارات العامة (مقرن)، إلى الرئاسة العامة للإفتاء. يأمرهم فيها بـ (تركيز الفتاوى) على دعم القوات المسلحة (الليبية) والقيادة العامة للجيش. دعماً فكرياً ودينياً وعقائدياً لمواجهة ما وصفه بالإرهاب ! pic.twitter.com/jgb3sK6LQO — العهد الجديد (@Ahdjadid) February 22, 2020

ووفق ما رصدته (وطن) فإن الوثيقة موجهة إلى الرئاسة العامة للإفتاء، يأمرهم فيها بتركيز الفتاوى على دعم القوات المسلحة الليبية والقيادة العامة للجيش ـ وهي القوات التابعة للجنرال الليبي المتمرد والمدعوم من الإمارات خليفة حفتر ـ دعماً فكرياً ودينياً وعقائدياً لمواجهة ما وصفه بالإرهاب.

يشار إلى أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، هي الجهة الوحيدة المخولة رسميًّا بإصدار الفتاوى الدينية في السعودية.

ولفت حساب “العهد الجديد” في تغريدة أخرى إلى أنه يُلاحظ في لغة الخطاب، الموجّه من الاستخبارات إلى مشايخ السلطة، اللهجة المتعالية، موضحا:”حتى أن الرسالة لم تبدأ بالسلام، وكانت بصيغة الأمر وهذا دليل أن هؤلاء (العلماء) إنما هم موظفين لدى الدولة (توجههم بالريموت كونترول)”

وسبق أن قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير لها إن السعودية “موَّلت عمليات مرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر في ليبيا”.

وسابقاً اتُّهمت الإمارات ومصر بتمويل مرتزقة “فاغنر” الروس، إضافة إلى تمويل وتسليح مرتزقة من عدة دول يقاتلون إلى جانب حفتر، الساعي للإطاحة بحكومة “الوفاق” الوطني المعترف دولياً.

وتعد مجموعة “فاغنر” أشهر شركة أمنية روسية، وتماثل شركة “بلاك ووتر” الأمريكية، ويعمل تحت لوائها مئات المرتزقة الروس، وتتولى -بحسب تقارير صحفية- تنفيذ ما توصف بالعمليات “القذرة” في مناطق النزاع المختلفة.

وبين الحين والآخر، تتهم حكومة الوفاق الليبية دولة الإمارات ومن خلفها مصر والسعودية، بالتورط في تنفيذ عمليات عسكرية بالأراضي الليبية، دعماً لحفتر.