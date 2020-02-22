حالته خطيرة.. المخلوع مبارك لم يغادر العناية المركزة منذ أوائل الشهر الجاري ونجله يطلب الدعاء

كشف علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، عن تواجد والده داخل العناية المركزة وعدم مغادرتها منذ إجرائه عملية خطيرة أوائل الشهر الجاري عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وجاء حديث نجل مبارك ردا على تعليق أحد متابعيه بموقع “تويتر” للسؤال عن صحة والده، حيث رد قائلا: “مازال في العناية” وطلب من متابعيه الدعاء له.

مازال فى العناية ،يارب🙏 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

يشار إلى حسني مبارك كان قد دخل المستشفى أوائل فبراير الجاري نتيجة إصابته بوعكة صحية لم يتم الكشف عن أبعادها.

ونشر علاء تغريدة أخرى على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) طلب فيها من متابعيه الدعاء لوالده بالشفاء.

تعلمت والحمد لله انك لو على حق وضميرك مرتاح ونيتك التى لا يعلمها الا الله سليمة وايمانك قوى تستطيع ان تواجه وتتحمل اى شيء مهما كان وهذا هو الحال والحمد والشكر لله ، و دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب🙏ويومك سعيد ان شاء الله استاذ مصطفى. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 22, 2020

وكتب:”دعائي الان ان يشفى المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”

وكان “علاء” قد أعلن خضوع والده لعملية جراحية، دون أن يفصح عن أسبابها وعن الحالة الصحية لوالده بعدها.

وأثارت أنباء صحة “مبارك” وشائعات وفاته بين حين وآخر الرأي العام في مصر على فترات عدة منذ تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط 2011.

وكان عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نشر عبر حسابه الخاص على موقع الصور “إنستغرام”، أول صورة لمبارك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وظهر “مبارك” مرتديا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: “كل الحب والتقدير”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb