سلوى المطيري
سلوى المطيري
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“شاهد” الكويتية سلوى المطيري تكشف عن قدراتها الخارقة: “أنا عندي سحر رباني” وهكذا سأقضي على كورونا!

كتب خاص "وطن"
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بعد أيام على إثارتها الجدل، حول قدرتها على إيجاد علاج لفيروس القاتل، الذي حير علماء العالم وقتل أكثر من 2000 ضحية في لوحدها، كشفت الناشطة الكويتية المرشحة السابقة في مجلس الامة الكويتي تفاصيل هذه القدرة الخارقة.

وقالت المطيري خلال استضافتها في احد برامج “روسيا اليوم”، إنها تمتلك قدرات خارقة تتمثل في (سحر رباني) كما قالت، تستطيع من خلاله حل كل المشكلات.

وأضافت المطيري الذي طلبت مؤخراً مبلغ مليار دينار كويتي، من أجل إيجاد العلاج للقضاء على كورونا، إنها وضعت هذا السعر “المرتفع” لأنها تعرف ماذا تفعل، مشيرة إلى أن تاريخها “المشرف” قادها إلى هذا الطلب كونها ساعدت في إطلاق سراح مختطفين وحل مشاكل كثيرة.

وزادت قائلة عندما أصر المذيع على معرفة مصدر العلاج الذي ستبتكره..” إنها تملك مكرمة ربانية أي (سحر رباني) يستطيع خلاله شخص أن يأتي لها بالعلاج ويسلمها اياه وهي ستشرحه لاحد العلماء حتى يصف العلاج القادر على القضاء على فيروس كورونا “.

وكانت الناشطة، سلوى المطيري، فجرت موجة سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت توصلها إلى علاج لفيروس كورونا القاتل، والذي حصد مئات الضحايا في الصين وما زال العلماء لم يجدوا علاجاً له.

وظهرت المطيري في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهي أمام مقر السفارة الصينية في ، مشيرة إلى أنها ستسلم المسؤولين هناك أوراق تثبت اكتشافها العلاج للفيروس القاتل كورونا الذي حير علماء العالم لغاية الآن.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشعل فيها سلوى المطيري الجدل، حيث كانت قد ظهرت في مقطع فيديو شهير في سبتمبر 2013 ظهرت من خلاله وهي متنكرة بزي رجال وهي تقود السيارة في السعودية ملثمة بالشماغ الأحمر، وذلك على الرغم من ان قيادة السيارة للنساء في السعودية لم يكن مسموحاً بها في ذلك الوقت.

ويتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الصين القارية 72 ألفا وثلاثمئة شخص، كما يوجد نحو تسعمئة مصاب آخر في نحو ثلاثين دولة أخرى بالعالم.

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