أمير سعودي يتطاول على حمد بن خليفة ويتهمه بالتآمر مع القذافي على السعودية.. هكذا تصدى له القطريون

هاجم الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، النظام القطري، زاعماً أن أمير قطر الوالد حمد بن خليفة هو محرك سياسة الحقد ضد السعودية. حسب قوله.

وقال بن مساعد في تغريدة رصدتها “وطن”، ( منذ تولي حمد بن خليفة الحكم وحتى الآن وهو حاقد على السعودية ومحرك سياسته هو محاولة ايذاءها .. هذا وضحته التسجيلات مع القذافي ..لن ننسى ما قاله حمد في التسجيل بالحرف: كل ما نفعله هو للوصول لتقسيم السعودية وإذا تقسمت سيموتون من الجوع ).!

نظام الحكم في قطر منذ تولي حمد بن خليفة الحكم وحتى الآن وهو حاقد على السعودية ومحرك سياسته هو محاولة ايذاءها .. هذا وضحته التسجيلات مع القذافي ..لن ننسى ما قاله حمد في التسجيل بالحرف: كل ما نفعله هو للوصول لتقسيم السعودية وإذا تقسمت سيموتون من الجوع.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 21, 2020

جاء هجوم الامير السعودي، بعد الاعلان رسمياً عن فشل مفاوضات انهاء الازمة الخليجية التي جرت بين السعودية وقطر.

وأضاف الامير السعودي بن مساعد قائلاً :” من يعتقد أن مشاعر الكراهية التي نراها منهم الآن سببها المقاطعة فهو واهم.. هذه المشاعر المعبأة بالحقد قديمة وكانت تظهر على استحياء بين فترة وأخرى .. ما فعلته المقاطعة أنها أظهرتها بوضوح “.

من يعتقد أن مشاعر الكراهية التي نراها منهم الآن سببها المقاطعة فهو واهم.. هذه المشاعر المعبأة بالحقد قديمة وكانت تظهر على استحياء بين فترة وأخرى .. ما فعلته المقاطعة أنها أظهرتها بوضوح.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) February 21, 2020

وتصدى قطريون لهذيان الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، ولقنوه درساً قاسياً في الاخلاق، بعد تطاوله على أمير قطر الوالد والنظام القطري، كاشفين عن زيف ادعاءه حول الاتصال بين القذافي والشيخ حمد بن خليفة.

ورد الشيخ حمد آل ثاني على الأمير بن مساعد قائلاً له :” التناقض واضح في كلامك.. إذا كان محتوى الإتصال بين سمو الأمير الوالد والقذافي صحيحاً ولم يكن بالتنسيق مع الحكومة #السعودية حينها كما يحاول المعتوه #مبس التسويق له،، فلماذ شاركنا في التحالف؟ نحن من ننتظر الإجابة”.

التناقض واضح في كلامك.. إذا كان محتوى الإتصال بين سمو الأمير الوالد والقذافي صحيحاً ولم يكن بالتنسيق مع الحكومة #السعودية حينها كما يحاول المعتوه #مبس التسويق له،،

فلماذ شاركنا في التحالف؟

نحن من ننتظر الإجابة pic.twitter.com/y95CElAhl3 — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) February 21, 2020

فيما رد الناشط القطري راشد بن عرار النعيمي على بذاءة الامير السعودي ..:” وماذا تسمي هجومكم على منطقة الخفوس سنةً 1992 ايّام حكم الشيخ خليفه بن حمد الله يرحمه. واما تسجيلات الغذافي فهي عندما كان مقاليد الامور في المملكة في يد الملك عبدالله واخوانه سلطان ونايف وحلوا المشكله وتجاوزها فلا تجتر الماضي وانت عليك منه مسحب شمله! “.

وماذا تسمي هجومكم على منطقة الخفوس سنةً 1992 ايّام حكم الشيخ خليفه بن حمد الله يرحمه. واما تسجيلات الغذافي فهي عندما كان مقاليد الامور في المملكه في يد الملك عبدالله واخوانه سلطان ونايف وحلوا المشكله وتجاوزها فلا تجتر الماضي وانت عليك منه مسحب شمله! — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) February 21, 2020

ومن ناحيته ردت الشيخة لولوه بنت جاسم آل ثاني، على الامير بن مساعد قائلة له :” أنت داري أن الموضوع مش موضوع كراهية..الموضوع إن حنّا يا آل ثاني عصبه في حلوقكم!خرابيطكم حدها المنامة “.

أنت داري أن الموضوع مش موضوع كراهية..الموضوع إن حنّا يا آل ثاني عصبه في حلوقكم!خرابيطكم حدها المنامة — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) February 21, 2020

– قطر مثلها مثل الدول العربية التي شاركت بالتحالف لإعادة الشرعية ، قبل أن تتكشف نوايا وأطماع السعودية والإمارات باليمن ولتبقيان لوحدهما بعد أن انسحبت منه قطر والأردن والكويت والمغرب والسودان ..

– ليتبين فيما بعد لتلك الدول أنكم دخلتم طمعاً بنهب اليمن وقتل اهله لا إنقاذه .. https://t.co/UagTfstKFE — الرادع القطري (@RQ_QATAR) February 21, 2020

وكان وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية لكنها توقفت يناير الماضي دون سابق إنذار.

وأكد الوزير القطري على أن الدوحة ترحب بكل جهد يسعى لحل أزمة الخليج المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وذكر “آل ثاني” خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أن دول الحصار “يجب أن تعود إلى رشدها”، مشددًا على أن لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته.