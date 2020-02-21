وسيم يوسف يُجنّ .. ناشط إماراتي: هذا الحُكم في انتظار الداعية المطرود من إمامة مسجد زايد

أخرج المعارض الإماراتي حمد الشامسي الداعية المجنس اماراتياً والمطرود من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف عن طوره، بسبب تغريده وصفه فيها بـ”الحذاء الرخيص” .



وتضمّنت تغريدة “الشامسي” التي رصدتها “وطن” تعليقاً على إحالة النيابة العامة الإماراتية وسيم يوسف لمحكمة ابوظبي الابتدائية بتهمة اثارة خطاب الكراهية .



وقال المعارض الاماراتي إن عقوبة تلك التهمة وفق المادة ٢٤ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، السجن المؤقت (٣-١٥ سنة) وغرامة مالية بين ٥٠٠ الف ومليون درهم.

أحالت النيابة العامة @waseem_yousef لمحكمة ابوظبي الابتدائية بتهمة اثارة خطاب الكراهية والتي عقوبتها وفق المادة ٢٤ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، السجن المؤقت (٣-١٥ سنة) وغرامة مالية بين ٥٠٠ الف ومليون درهم #حذاء_رخيص pic.twitter.com/Edckk1is8c — حمد الشامسي (@ALshamsi789) February 21, 2020

ويبدو أنّ تغريدة حمد الشامسي أثارت غضب وسيم يوسف، فرّد عليها بتغريدة افتخر فيها بأن يكون “حذاءً” للإمارات.



وادّعى وسيم أن الفرق بينه وبين حمد الشامسي “الولاء والثقة” للإمارات.

أن أكون حذاءً لوطني -كما تزعم- وأقف ورأسي مرفوعاً شامخاً أمام القضاء بعقيدة راسخة في عدالة القضاء مهما كان الحكم، خير لي من أفر طردياً شاردً لدولة معادية ضد وطني وهروباً من القضاء

الفرق بين وبينك هو الولاء والثقة بوطني الإمارات، أما أنت عبارة عن خائن لدولتك وهارباً من العدالة https://t.co/FPH6sX83Hm — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) February 21, 2020

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.