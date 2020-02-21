هل طلب “بومبيو” من السلطان هيثم بن طارق إبلاغ إيران عدم رغبة ترمب شن حرب عليها؟

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في قصر العلم .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين. حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية

وأوضحت الوكالة أن بومبيو غادر السلطنة في وقت لاحق.

وعلّق الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي على ذلك قائلاً إنه لا يستبعد أن يكون “بومبيو” طلب من عمان إبلاغ إيران عدم رغبة ترمب شن أي حرب عليها خشية من أن تجره تصرفات إيران وحلفائها فيتورط في حرب قبل الانتخابات فتكون كارثة عليه.