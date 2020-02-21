هكذا أهانت صحيفة البيان التابعة لحاكم دبي وسيم يوسف .. كَرتُهُ احترق وسيسحبون جنسيته

اعتبر مغردون إماراتيون وعرب أن صحيفة البيان الإماراتية وجهت إهانة متعمدة للداعية المجنس إماراتياً والمطرود من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير وسيم يوسف في الخبر الذي نشرته عن بلاغ ضده بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر.

وقال مغرّدون إن الصحيفة التابعة لحاكم دبي محمد بن راشد، لم تُشِر إلى وسيم يوسف على أنّه داعية او حتى شيخ في خبرها، واكتفت بذكر اسمه، وهو ما اعتبروه إهانة موجهة له .

علشان نهدي النفوس .. و كاتبين اسمك حاف لا مسمينك شيخ ولا دكتور.. — محمد المزيعل (@MohmmedAlMuzail) February 20, 2020

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.

وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى محكمة أبو ظبي الابتدائية، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واعتبر مغردون أن كرت وسيم يوسف احترق، واقترب وقت سحب الجنسية الإماراتية منه .

هذا جزاء من يخالف البخاري ومسلم ويكذب



إنتهى………. — العميد (@ax31TPoiwcLbFAU) February 20, 2020

هدفك الفتنه # دبي



الزم حدودك دبي لا تستغنى عن ابوظبي و هي روح و جسد لها و ابوظبي لا تستغني عن دبي و هي لها القلب و القالب



تأدب و اكفينا شرك و شر السم الذي تدسه في تغريداتك — موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) February 21, 2020

ننتظر سحب الجنسيه الاماراتيه وسنسعد كثيرا برميه خارج الخليج بلا رجعه.

مع احترامنا للبلد الذي قدم منه سواء الاردن او فلسطين.



ورقه خبيثه واحترقت وقريبا الإعلان السعيد بإذن الله لنصرة الإسلام ومبادئه على الرويبضه وسيم الذي شكك في احاديث الرسول صلَّ الله عليه وآله وسلم الصحيحه — MMU BinHadeed (@1Abqaiq) February 20, 2020

صحيقة البيان عريقة والرسمية لامارة دبي، كيف تكذبها! لزوم نبلغ الشيخ — s_alh (@SultanA41466563) February 20, 2020

نشكر البيان صحيفة راقية وعندهم شفافيه جزاهم الله خير — سيف الشحي (@saif1663434) February 20, 2020