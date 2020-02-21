صحيفة البيان تهين وسيم يوسف
صحيفة البيان تهين وسيم يوسف
الهدهد

هكذا أهانت صحيفة البيان التابعة لحاكم دبي وسيم يوسف .. كَرتُهُ احترق وسيسحبون جنسيته

كتب وطن
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اعتبر مغردون إماراتيون وعرب أن صحيفة الإماراتية وجهت إهانة متعمدة للداعية المجنس إماراتياً والمطرود من إمامة مسجد الشيخ زايد الكبير في الخبر الذي نشرته عن بلاغ ضده بتهمة إثارة خطاب على .

وقال مغرّدون إن الصحيفة التابعة لحاكم محمد بن راشد، لم تُشِر إلى وسيم يوسف على أنّه داعية او حتى شيخ في خبرها، واكتفت بذكر اسمه، وهو ما اعتبروه إهانة موجهة له .

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على “تويتر”.

وأضافت الصحيفة في خبر -نُشر على موقعها الإلكتروني- أن النيابة العامة أمرت بإحالة وسيم يوسف إلى ، بتهمة نشر معلومات ترويج، وتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

وعبّر مغردون إماراتيون عن فرحتهم بالبلاغ ضد يوسف موجهين له اتهامات بإثارة الفتنة وخطابات الكراهية والتمييز، ومطالبين الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واعتبر مغردون أن كرت وسيم يوسف احترق، واقترب وقت سحب الجنسية الإماراتية منه .

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