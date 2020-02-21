ناشط سعودي يفضح الإمارات: تدعم الحوثي بصواريخ ليقصفنا حتى بات اقتصادنا في مهب الريح

شن ناشط سعودي هجوماً حاداً على دولة الإمارات متهماً إياها بأنها السبب وراء الإقتصاد المتردي للمملكة.



وقال المغرد “ثامر الشمري” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن الإمارات جلبت للسعودية الدمار.



وأضاف أن الإمارات داعم للحوثي بصواريخ يقصف بها شركة ارامكو .

ارضنا واقتصادنا ووطننا وأمننا اصبح في مهب الرياح بسبب الامارات جلبت لنا الدمار انها شريكة تحالف مع السعودية وهي داعم الحوثي بصواريخ يقصف #ارمكو #بقيق والليلة #ينبع تقصف عمق اقتصادنا كلها مصانع محلية وتشوية سمعة ارضنا ان نقصف من مجموعة حوثيين اللهم لطفك بالوطن وخلصنا يارب — ثامر الشمري 🇸🇦 (@KahledTAMR) February 20, 2020

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن السعودية اعترضت ودمرت، صباح الجمعة، عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية.



وقال المغرّد السعودي “الشمري” إن: “المستفيد من هذه الحرب التي تدفع بالسعودية نحو الهاوية وهي الامارات التي برزت مؤخرا للواجهة واستطاعت ان تزيح السعودية عن صدارة الوطن العربي بدليل الوقائع التي تمارسها الامارات باليمن وجعلت مملكتنا مجرد حديقه خلفيه للامارات”.

المستفيد من هذه الحرب التي تدفع بالسعودية نحو الهاوية وهي الامارات العربية وبرزت مؤخرا للواجهة واستطاعت ان تزيح السعودية عن صدارة الوطن العربي بدليل الوقائع التي تمارسها الامارات باليمن وجعلت مملكتنا مجرد حديقه خلفيه للامارات.#ينبع #ينبع_الصناعية #يوم_الجمعة #السعودية — ثامر الشمري 🇸🇦 (@KahledTAMR) February 20, 2020

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة تقودها السعودية في التحالف بمشاركة الإمارات ودول عديدة ضدّ الحوثيين، أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.