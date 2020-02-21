محمد بن زايد و محمد بن سلمان
محمد بن زايد و محمد بن سلمان
الهدهد

ناشط سعودي يفضح الإمارات: تدعم الحوثي بصواريخ ليقصفنا حتى بات اقتصادنا في مهب الريح

كتب وطن
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شن ناشط سعودي هجوماً حاداً على دولة متهماً إياها بأنها السبب وراء الإقتصاد المتردي للمملكة.

وقال المغرد “” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن الإمارات جلبت للسعودية الدمار.

وأضاف أن الإمارات داعم للحوثي بصواريخ يقصف بها شركة ارامكو .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات العقيد الركن تركي المالكي، أن السعودية اعترضت ودمرت، صباح الجمعة، عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية.

وقال المغرّد السعودي “الشمري” إن: “المستفيد من هذه الحرب التي تدفع بالسعودية نحو الهاوية وهي الامارات التي برزت مؤخرا للواجهة واستطاعت ان تزيح السعودية عن صدارة الوطن العربي بدليل الوقائع التي تمارسها الامارات باليمن وجعلت مملكتنا مجرد حديقه خلفيه للامارات”.

وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة تقودها السعودية في التحالف بمشاركة الإمارات ودول عديدة ضدّ ، أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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