لم يحدث لأي زعيم .. أمر غير مُعتاد فعله الأردنيون قبيل زيارة أمير قطر إلى الاردن

استبق الأردنيون بمواقع التواصل الإجتماعي، زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الأحد بموجة ترحيب كبيرة بـ”ضيف النشامى”.



ودشّن المغرّدون الأردنيون هاشتاغ #الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني رحبّوا عبره بالأمير تميم.

وأكدوا أن الاحتفاء الشعبي بهذا القدوم له دلائل كثيرة؛ لأنه قليل جدا ما يحتفل الشعب الأردني بقدوم رؤساء وزعماء إلى المملكة.

الاحتفاء الرسمي بقدوم سمو الأمير تميم

أمر عادي وغير مستغرب وهي معتادة



لكن الاحتفاء الشعبي بهذا القدوم

له دلائل كثيرة



قليل جدا يحتفل الشعب بقدوم رؤساء

وزعماء



#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/1ZCkO6V9Ux — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) February 21, 2020

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني صدر البيت الكم و مليون مرحبا و مليون رحب pic.twitter.com/9PeZkgyiBt — osama fakhouri (@osamafakhouri1) February 21, 2020

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني اهلاآ وسهلآ بتميم المجد تميم العز والفخر ضيف الأردن الكبير في ديار النشاما عند أخيك الملك ابو الحسين المفدى فأهلا وسهلآ بين اهلك واخوانك ووطنك الثاني فرحنا بقدومك مرحبا بك ويا هلا وغلا pic.twitter.com/Hra7wjAwcL — محمد الدعيج 🇯🇴🇶🇦🇯🇴🇶🇦 (@vKrQ1ytce1qKQk7) February 22, 2020

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني

نحن سعداء بتشريفك، فأهلاً بك عطراً فوّاحاً ينثر شذاه في كل الأرجاء ..

مرحباً بك بيننا 🤗 — وفــــــاء🇯🇴 (أبي فقيدي) (@fa_mohaidat) February 21, 2020

يا هلا و مية هلا بأمير القلوب سمو الأمير #تميم_بن_حمد في بلده الثاني 🇶🇦🇯🇴 #الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/6DHoEZl3ZN — يوسف أل عبادي🦅🇯🇴YOUSEF AL-ABBADI (@EoxctFuGhDGMYO7) February 21, 2020

بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه



بأسمي وبأسم كل نشمية ونشمي وكل قطرية وقطري وكل عربية حرة وعربي حر نطلق حملة هاشتاغ#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني

للترحيب بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر🇶🇦 الشقيقة لبلده الثاني #الأردن🇯🇴

يا مرحبا بسمو #تميم_المجد pic.twitter.com/g2Qhv66yu5 — علاء العناسوہ (@Alaa1AlAnaswah) February 21, 2020

سفير قطر: العلاقات الأردنية القطرية تشهد توسعاً



وأكدّ سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد تأتي تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني.

وقال أيضا ان الزيارة تتويج لمسيرة العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين.

وأضاف الشيخ سعود أن العلاقات الأردنية القطرية تشهد نقلات كبيرة وفارقة تضاف إلى سجل العلاقة الوطيد بين البلدين.

ووصف الشيخ سعود هذه العلاقات بالـ”مميزة”، وتحظى برعاية خاصة من قبل قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن التعاون في شتى المجالات قائم ومستمر منذ عقود طويلة.

وبين أن العلاقات الأردنية القطرية تشهد توسعاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

قطريون: “مش غريبة على النشامى”

على الجانب الآخر لم يستغرب مغرّدون قطريون حفاوة الترحيب الأردني بأميرهم الشيخ تميم بن حمد، وأثنوا على علاقات البلدين.

الشعب الأردني يرحب بالشيخ تميم مش غريبة على النشاما

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني pic.twitter.com/2KgqAjaHlK — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) February 21, 2020

#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني

وتموت الافاعي 🐍 وسمها في كبودها — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) February 21, 2020

أشعر بتقارب كبير بين

الشعبين القطري والاردني

في كل شيء ، من واقع تجربة

الأخوه الاردنيين عندنا في قطر

ك أطباء ومعلمين وتجار وفنيين

ومهنيين وفنانين وحرفيين … الخ

من أصدق وأنبل الجنسيات

التي تعاملنا معها#قطر #الاردن#الاردن_ترحب_بالتميمي_بن_ثاني — عيسى السليطي 🇶🇦 (@bohamad111_2) February 21, 2020

رئيس مجلس الأمة الأردني: جملة فوائد للزيارة على البلدين

وقال رئيس مجلس الأمة الأردني فيصل الفايز إن علاقات البلدين متينة وقوية وقائمة على المحبة والأخوة و”علاقة جلالة الملك وسمو الأمير طيبة”.



وتابع أن الزيارة تحقق جملة من الفوائد ستعود بالنفع على البلدين، أهمها مواقف قطر الداعمة للمملكة في شقها السياسي، خاصة دعم الموقف الأردني اتجاه “صفقة القرن”.



وموقف الدوحة الأخير خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الداعم للمواقف الأردنية حيال خطة السلام الأميركية محل احترام وتقدير.

ويتابع الفايز حديثه “ونتطلع لموقف موحد من جامعة الدول العربية لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية”.



وتمنى الفايز أن تتوفق جهود المصالحة بين الأخوة الخليجيين.وفق “الجزيرة نت”



وكان الأردن لعب دورا إيجابيا في محاولة لإيجاد صيغة تحاور وحلول بين قطر ودول الحصار إبان توليه رئاسة القمة العربية ذلك الحين، لكن رفض تلك الدول لأية حلول منَع انتهاء الأزمة.

تحلل الأردن من مشاركته الجزئية في الحصار

وفي يوليو/ تموز الماضي، تحلل الأردن من المشاركة في الحصار المفروض على قطر .

وجاء قرار عودة تبادل السفراء بعد عامين على قرار عمّان خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة في يونيو/ حزيران 2017 على خلفية الأزمة الخليجية.

وشكّل القرار خطوة مهمة في إطار انفكاك الأردن عن الضغط السعودي ـ الإماراتي الذي مورس عليها.

وخلال تلك الفترة، لم تنقطع العلاقات بين البلدين.

وتمكنت قطر والأردن من الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العلاقات حتى مع ذروة الأزمة الخليجية.

وأعلنت قطر عن تقديمها لمساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.