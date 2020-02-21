كاتب سعودي يبنح متطاولاً على الإمبراطورية العمانية ويصفها بـ”البائدة”.. فتلقى ردوداً مُلجمة

تمادى الكاتب السعودي خالد الزعتر في التطاول على سلطنة عمان واصفاً الإمبراطورية العمانية بـ”البائدة”.

وكتب “الزعتر” تغريدة جاء فيها: “كان من الأولى على الإخوه المغردين من سلطنة عمان ان لايكون تفكيرهم بنفس التفكير التركي بالتغني بالإمبراطوريات البائده ، إسمها دولة سلطنة عمان وليس الإمبراطورية العمانية ، مشكلة البعض انه يعشق البكاء على دفاتر التاريخ ليتناسى الواقع “. على حدّ زعمه

كان من الأولى على الإخوه المغردين من سلطنة عمان ان لايكون تفكيرهم بنفس التفكير التركي بالتغني بالإمبراطوريات البائده ، إسمها دولة سلطنة عمان وليس الإمبراطورية العمانية ، مشكلة البعض انه يعشق البكاء على دفاتر التاريخ ليتناسى الواقع ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) February 21, 2020

ولم يدع مغرّدون وإعلاميون عُمانيون تغريدة “الزعتر” التي تطاول فيها على السلطنة تمر، فتصدوا له وألجموه بردودهم النارية .

انتم اصنعوا لكم تاريخ مثل تاريخ #عُمان وبعدين تكلم على #عُمان وتاريخها الذي يشهد له العالم بحضارتها. — يوسف البلوشي: إعلامي (@albalushiyousuf) February 21, 2020

من لا تاريخ له ، لا حاضر ومستقبل له، مهما شيد وتغنى بالتقدم

لأن من لا أول له ، بكل تأكيد لا تالي له ..



عقدة النقص عند البعض تجعله ، يصطف مع العمالقة ، ولكن سيأتي اليوم الذي يتلاشى فيه التمخطر الحلم . — سعيد (@s20321k) February 21, 2020

شئت أم أبيت غصب عنك أسمها الإمبراطورية العماني أرض السلاطين يا زعتر وأخبر ولي نعمتك بأن (السلاطين)العمانيون لديهم أصالة وتاريخ عظيم من الواقع وليس من نسج الخيال — الطير عمان ١١ (@AltairOman11) February 21, 2020

عمان لا تبكي على التاريخ بل هو الواقع بأننا امبراطورية، ولكن العتب على أسيادك في أبوظبي الذين أرادوا تاريخاً فحفروا الأرض بحثاً عن جرة عسل هنا أو ملعقة نحاسية هناك وجاؤوا بتماثيل من مصر نسبوها لهم فقط ليكون لهم تاريخ ولو بالتزييف. وجاؤوا بك لتصنع لهم مجداً وهمياً لم يحصلوا عليه. — هيثم المحرمي (@Haithemzz) February 21, 2020

اتمنى من المغردين العمانيين عدم التعاطي و الرد على هذ النكرة.



✋اتركوووووووة ينبح — ⚪ عبدالله الشبلي (@ABDULLAHALSHIB5) February 21, 2020

في حين وجه المغرّد العمُاني الشهير “الشاهين” رداً قوياً للكاتب السعودي .

وفقك الله ورزقك من الدراهم والعقارات في دبي وأنعم عليك بشوفة وجه دحلان وزاد شيكاتك ورفعك من Category 3 الى الفئة الأولى

لا نحقد على احد

لكن من ابتلاه الله بمعصية قامت مخابرات #الكيكوه بابتزازه خلالها (وسبق لنا طرح كل الأسماء) فسنرد عليه من زاوية تؤلمه وكلمات توجعه وحقائق تلجمه https://t.co/arjl3W9cmI — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 21, 2020

اما المكانة التي وصلت إليها والتي تحاول (مأموراً) توضيحها كمسوغ للسد والحقد،،، فلا نقول الا عافانا الله مما ابتلاها به

ايدينا بيضاء لم تتلطخ بالدماء

ولم نصبح أقلية في بلدنا

ولم ندعي في الخارج اننا عمانيون هرباً من الواقع

بل نقولها بفخر وبصوت يرج الأرض فيسمعه الكل — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 21, 2020

ويأتي الهجوم المتواصل من الكاتب السعودي خالد الزعتر على سلطنة عمان تزامناً مع نشره مقالاً في صحيفة “العين” الإماراتية تناول فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وهاجم فيه دولة قطر، وسياسة الحياد التي تنتهجها السلطنة والكويت، زاعماً أن هذه السياسة “لم يعد أحد يستسيغها”.