كاتب سعودي يبنح متطاولاً على الإمبراطورية العمانية ويصفها بـ”البائدة”.. فتلقى ردوداً مُلجمة
تمادى الكاتب السعودي خالد الزعتر في التطاول على سلطنة عمان واصفاً الإمبراطورية العمانية بـ”البائدة”.
وكتب “الزعتر” تغريدة جاء فيها: “كان من الأولى على الإخوه المغردين من سلطنة عمان ان لايكون تفكيرهم بنفس التفكير التركي بالتغني بالإمبراطوريات البائده ، إسمها دولة سلطنة عمان وليس الإمبراطورية العمانية ، مشكلة البعض انه يعشق البكاء على دفاتر التاريخ ليتناسى الواقع “. على حدّ زعمه
ولم يدع مغرّدون وإعلاميون عُمانيون تغريدة “الزعتر” التي تطاول فيها على السلطنة تمر، فتصدوا له وألجموه بردودهم النارية .
في حين وجه المغرّد العمُاني الشهير “الشاهين” رداً قوياً للكاتب السعودي .
ويأتي الهجوم المتواصل من الكاتب السعودي خالد الزعتر على سلطنة عمان تزامناً مع نشره مقالاً في صحيفة “العين” الإماراتية تناول فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وهاجم فيه دولة قطر، وسياسة الحياد التي تنتهجها السلطنة والكويت، زاعماً أن هذه السياسة “لم يعد أحد يستسيغها”.