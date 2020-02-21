ضبط شابين ظهرا في فيديو مع فتاتين شبه عاريتين في الكويت
ضبط شابين ظهرا في فيديو مع فتاتين شبه عاريتين في الكويت
حياتنا

فيديو يُشعل الكويت .. شابين وفتاتين شبه عاريتين وأحدهما يرشّ آلاف الدنانير على رأسيهما

كتب وطن
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انتشر فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي في يوثق أفعالاً منافية للآداب العامة بين وفتاتين شبه ويقوم أحدهما بتنقيط آلاف الدنانير على رأسيهما.

وبالتحري تبيّن أن أحداث الفيديو دارت في أحد المخيمات الكائنة في محافظة .حسبما أبلغ مصدر أمني كويتي

وتم تحديد هوية الشابين، واتضح أنهما مواطنان أحضرا الفتاتين مقابل المال وارتكبا أفعالاً مشينة وثّقها أحدهما ونشرها على لأصدقائه المضافين لديه، لكنه نسي تفعيل وضع ()، وهو إغلاق نظام فاستطاع عدد كبير مشاهدته.

وجرى القبض على الشابين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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