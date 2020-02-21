فيديو يُشعل الكويت .. شابين وفتاتين شبه عاريتين وأحدهما يرشّ آلاف الدنانير على رأسيهما

انتشر فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي في الكويت يوثق أفعالاً منافية للآداب العامة بين شابين وفتاتين شبه عاريتين ويقوم أحدهما بتنقيط آلاف الدنانير على رأسيهما.



وبالتحري تبيّن أن أحداث الفيديو دارت في أحد المخيمات الكائنة في محافظة الجهراء.حسبما أبلغ مصدر أمني كويتي



وتم تحديد هوية الشابين، واتضح أنهما مواطنان أحضرا الفتاتين مقابل المال وارتكبا أفعالاً مشينة وثّقها أحدهما ونشرها على سناب شات لأصدقائه المضافين لديه، لكنه نسي تفعيل وضع (الشبح)، وهو إغلاق نظام الخرائط فاستطاع عدد كبير مشاهدته.



وجرى القبض على الشابين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.