“شاهد” ماذا فعل عراقيون عند المنفذ الحدودي مع إيران كي لا يصلهم فيروس كورونا

أغلق مواطنون عراقيون المنفذ الحدودي مع إيران لمنع وصول فيروس كورونا إلى بلادهم بعد تسجيل حالتي وفاة و3إصابات بالفيروس في المدن الإيرانية.

مواطنون عراقيون..

يقومون بإغلاق المنفذ الحدودي مع إيران

لمنع تسلل #فيروس_كورونا إلى بلادهم

وذلك بعد تفشي الفيروس في المدن الإيرانية..pic.twitter.com/ADGRABRkiL — نحو الحرية (@hureyaksa) February 21, 2020

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه جرى رصد حالتي وفاة، وإصابة 3 بفيروس كورونا في إيران بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي.

وفي الإمارات أصيب 9 أشخاص بالفيروس، فيما سُجلت إصابة في مصر. وفق المنظمة العالمية

وينتبا الإيرانيون هلعاً بسبب فيروس كورونا خاصةً مع انطلاق الإنتخابات التشريعية الجمعة في البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام نحو 58 مليون ناخب إيراني في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة (04:30 بتوقيت غرينتش) في أول انتخابات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادته فرض العقوبات على إيران.