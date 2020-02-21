ايرانيات يرتدين كمامات خشية فيروس كورونا
ايرانيات يرتدين كمامات خشية فيروس كورونا
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“شاهد” ماذا فعل عراقيون عند المنفذ الحدودي مع إيران كي لا يصلهم فيروس كورونا

كتب وطن
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أغلق مواطنون عراقيون مع لمنع وصول فيروس إلى بلادهم بعد تسجيل حالتي وفاة و3إصابات بالفيروس في المدن الإيرانية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه جرى رصد حالتي وفاة، وإصابة 3 بفيروس كورونا في إيران بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي.

وفي الإمارات أصيب 9 أشخاص بالفيروس، فيما سُجلت إصابة في مصر. وفق المنظمة العالمية

وينتبا الإيرانيون هلعاً بسبب فيروس كورونا خاصةً مع انطلاق الإنتخابات التشريعية الجمعة في البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام نحو 58 مليون ناخب إيراني في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة (04:30 بتوقيت غرينتش) في أول انتخابات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وإعادته فرض العقوبات على إيران.

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