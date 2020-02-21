“شاهد” قناص ينفّذ عملية ضد ضباط سعوديين في حي الدويمة بالمدينة المنورة

نفذ عنصر أمن سعودي سابق “مفصول” عملية إطلاق نار استهدفت عدداً من ضباط الأمن السعودي في حي الدويمة في المدينة المنورة ما أدّى لإصابة 2 منهم.
وبحسب المعلومات التي أوردتها قناة “العربية” السعودية فإنّ منفذ عملية إطلاق النار، مفصول من الأمن السعودي بسبب “الغياب”، وكان يعمل قناصاً، وتمكّن من إصابة 2 من الضباط أحدهما إصابته خطيرة، والاخر تعرّض للدهس .
ووثق مقطع فيديو، لحظة القبض على مُطلق النار على رجال الأمن، فيما يُسمع صوت إطلاق نار .
ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر بيان رسميّ من وزارة الداخلية السعودية يوضح تفاصيل أكثر عن العملية الأمنية في حي الدويمة في المدينة المنورة .
ونشر حساب سعودي عل “تويتر” صوراً تُظهر لحظة القبض عل منفذ إطلاق النار .
وذكر حساب “حديث المدينة” السعودي أنه تم نقل مدير إدارة الدوريات الأمنية في المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي الى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز “الحرس الوطني” لتلقي العلاج بعد إصابته في العملية أمنية.
ونشر الحساب صوراً من مكان العملية في حي الدويمة في المدينة المنورة تظهر انتشاراً أمنياً مكثفاً.