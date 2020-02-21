“شاهد” رانيا يوسف ترقص بسخونة وجرأة على أغنية “بنت الجيران”

تحدت الفنانة رانيا يوسف قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من إقامة حفلات.

ونشرت رانيا يوسف –صاحبة الإطلات الساخنة- فيديو “جريء” ترقص فيه على أنغام أغنية “بنت الجيران” للمطربين حسن شاكوش وعمر كمال والتي أثارت ضجةً كبيرة وبسببها أصدر هاني شاكر قراره، نظراً لاحتوائها على عبارة “أشرب خمور وحشيش” التي رأى فيها تحريضاً على تعاطي المخدرات.

وعبرت رانيا يوسف عن استياءها من قرار المنع، وقالت أثناء حضورها احتفالية “مبادرة الأمل” التي أقيمت في دبي إنها ضد المنع، ولا أحد يستطيع منع أي أغنية.

وتجاوز عدد مشاهدات أغنية “بنت الجيران” على يوتيوب أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وشمل قرار المنع من الغناء الذي أصدره هاني شاكر، الفنان محمد رمضان، وحمو بيكا، وحسن شاكوش وعمر كمال .