رانيا يوسف ترقص على انغام اغنية بنت الجيران
رانيا يوسف ترقص على انغام اغنية بنت الجيران
Videoحياتنا

“شاهد” رانيا يوسف ترقص بسخونة وجرأة على أغنية “بنت الجيران”

كتب وطن
0

تحدت الفنانة قرار الفنان نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي من إقامة حفلات.

ونشرت رانيا يوسف –صاحبة الإطلات الساخنة- فيديو “جريء” ترقص فيه على أنغام أغنية “” للمطربين وعمر كمال والتي أثارت ضجةً كبيرة وبسببها أصدر هاني شاكر قراره، نظراً لاحتوائها على عبارة “أشرب خمور وحشيش” التي رأى فيها تحريضاً على تعاطي المخدرات.

وعبرت رانيا يوسف عن استياءها من قرار المنع، وقالت أثناء حضورها احتفالية “مبادرة الأمل” التي أقيمت في دبي إنها ضد المنع، ولا أحد يستطيع منع أي أغنية.

وتجاوز عدد مشاهدات أغنية “بنت الجيران” على يوتيوب أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وشمل قرار المنع من الغناء الذي أصدره هاني شاكر، الفنان ، وحمو بيكا، وحسن شاكوش وعمر كمال .

قد يعجبك ايضا
حياتنا

رانيا يوسف لا تتوب عن التعري.. “شاهد” إطلالة مثيرة ورقص فاضح على أنغام…

حياتنا

محمد رمضان يتلقى ضربة قاسية بعد حملة مقاطعته الكبيرة قبيل لقاء السوبر بين الأهلي…

حياتنا

أصحاب “بنت الجيران” دخلوا ببعض.. نجما أغنية شعبية مصرية وصلت للعالمية…

حياتنا

وصلة رقص شرقية و”زغروتة” عربية.. “شاهد” ما فعلته شاكيرا في…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.