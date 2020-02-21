“شاهد” خليل البلوشي يجلد مجدداً.. هكذا سخر من وثيقة المكافات المزورة لمذيعي الجزيرة

سخر المعلق العُماني البارز بقنوات “بي ان سبورت” الرياضية، خليل البلوشي من الخطأ الساذج الذي وقع فيه مزوّرو وثيقة “مكافآت” أمير دولة قطر لمذيعات ومذيعي الجزيرة.

وخلال تعليقه على مباراة نادي أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سخر “البلوشي” من كلمة “depends” التي استخدمها مفبركو الوثيقة المزورة ومعناها يتوقف على أو يعتمد على، بدلا من (Approved) أي يُعتمد.

#امانة_التعاون_اداره_سعودية



المعلق خليل البلوشي😎 يسخر

من قناة العربية بسبب عباره

depends

المهم نعتمد ان بن سلمان طرطور

عند ام علايه pic.twitter.com/9H5o1khjQP — ابن قطر (@ebnqataralmulla) February 21, 2020

المعلق خليل البلوشي يستفسر عن قرار الحكم ما إذا كان #depends أو no #depends ..يبدوا أن الكلمة ستصبح عيارة قناة #العربية 😂😂@AlArabiya pic.twitter.com/Zumv47BTZP — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) February 21, 2020

المعلق خليل البلوشي يضيف كلمة #Depends في مباراة #أتالانتا_فالنسيا #VAR ، والمصيبة لو أخطأ المخرج في احتساب عدد الأهداف على الشاشة 🙃 pic.twitter.com/hEZ7mAco0M — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) February 21, 2020

وكانت قناة العربية السعودية تلقفت الوثيقة المزروة ونشرتها عل حسبااتها بمواقع التواصل، ما دفع نشطاء للتساؤل عن المهنية والمصداقية بعد أن تبنت القناة الوثيقة كما هي دونما تدقيق أو تحرٍ أو تشكيك، وذهب البعض إلى حد اتهامها بالتواطؤ في إعدادها.

ولا تزال الوثيقة المفبركة -التي تثبت فشل الجهة التي أعدتها- تشكل مادةً ساخرةً لدى مغردي ونشطاء مواقع التواصل، بسبب الإخراج الهزيل والأخطاء الفادحة التي وقعوا فيها وكانت سبباً في فضحهم على الملأ.