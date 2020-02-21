خليل البلوشي يسخر من الوثيقة المفبركة لمكافات مذيعي الجزيرة
خليل البلوشي يسخر من الوثيقة المفبركة لمكافات مذيعي الجزيرة
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“شاهد” خليل البلوشي يجلد مجدداً.. هكذا سخر من وثيقة المكافات المزورة لمذيعي الجزيرة

كتب وطن
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سخر المعلق العُماني البارز بقنوات “بي ان سبورت” الرياضية، من الخطأ الساذج الذي وقع فيه مزوّرو وثيقة “مكافآت” أمير دولة لمذيعات ومذيعي .

وخلال تعليقه على مباراة نادي أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سخر “البلوشي” من كلمة “” التي استخدمها مفبركو ومعناها يتوقف على أو يعتمد على، بدلا من (Approved) أي يُعتمد.

وكانت قناة العربية تلقفت الوثيقة المزروة ونشرتها عل حسبااتها بمواقع التواصل، ما دفع نشطاء للتساؤل عن المهنية والمصداقية بعد أن تبنت القناة الوثيقة كما هي دونما تدقيق أو تحرٍ أو تشكيك، وذهب البعض إلى حد اتهامها بالتواطؤ في إعدادها.

ولا تزال الوثيقة المفبركة -التي تثبت فشل الجهة التي أعدتها- تشكل مادةً ساخرةً لدى مغردي ونشطاء مواقع التواصل، بسبب الإخراج الهزيل والأخطاء الفادحة التي وقعوا فيها وكانت سبباً في فضحهم على الملأ.

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