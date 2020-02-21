“شاهد” ترمب يختار أردنية من عشيرة “سلطية” في منصب أمني حسّاس .. من هي؟

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أردنية من عشيرة بمدينة السلط كمستشارة للأمن الداخلي .

وستحل جوليا نشيوات محل الأدميرال بيتر براون قائد حرس السواحل الذي خرج من منصبه بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب.

وستعمل “نشيوات” تحت إشراف مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين الذي عملت معه سابقًا في وزارة الخارجية.

ويحسب لهذه المسؤولة أنها ساعدت الإدارة الأمريكية في إنجاز واحدة من أهم أولويات ترمب وهي أنها حررت عشرات الرهائن الأمريكيين.

وشغلت نشيوات مناصب عدة في الإدارة الأمريكية خلال الأعوام الماضية، أبرزها أنها كانت نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، المعنية بتعزيز الجهود الدبلوماسية لتأمين عودة آمنة من الأمريكيين الرهائن في الخارج.

تتضمن السيرة الذاتية للشابة نشيوات أيضًا مبادرات رائدة بين الوكالات على المستوى الفيدرالي، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الولايات المتحدة فرص الاستثمار وتعزيز الأمن القومي والمصالح البيئية.

ونشيوات حاصلة على درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا ، كما شغلت سابقًا منصب رئيس أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.

وتمكنت كذلك من إعداد التقارير مع جميع وكالات الاستخبارات، وتم اختيارها للعمل في اللجنة الرئاسية الأمريكية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

وبحسب مقربين من جوليا نشيوات فإن ابنتهم بارة بعشيرتها وبلدها الأردن.

وأكدوا أنها ورغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة إلا أنها تتحدث اللغة العربية بطلاقة.بحسب موقع “رؤيا”

وأشاروا في حديث سابق إلى أنها تتواصل باستمرار مع أقاربها في مدينة السلط، معربين عن أملهم في أن تحقق المنفعة لبلدها الأردن حكومة وشعبا بهذا المنصب.