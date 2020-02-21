ناصر الخليفي
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“شاهد” القطري ناصر الخليفي يزف خبراً مُحزناً لدول الحصار بعدما فرحوا وغنّوا وطبّلوا

كتب وطن
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زفّ القطري رئيس مجموعة “” الإعلامية خبراً مُحزناً لدول الحصار، وإعلامها الذي استهدفه بشكلٍ شخصي، خلال السنوات الماضية.

وأعلن الخليفي أن مكتب برأه من تهم التي تتعلق بحقوق بث عدد من بطولات بعد تحقيقٍ مطوّل.

وقال الخليفي في بيان إنه بعد تحقيقٍ شاملٍ استمر 3 أعوام أبد فيه تعاوناً كاملاً ومنفتحاً مع المدعي العام السويسري فإنه راضٍ بإسقاط جميع تهم الرشوة التي تتعلق بحقوق بطولتي 2026 و2030 .

وأكد الخليفي أن التهم لم تُقم عل أساس سوءا من الواقع أو القانون وبات الأمر في النهاية لا مجال للطعن فيه .

وقال الخليفي إنه تم إقفال القضية بشكلٍ نهائي وحاسم، وتبرأته من كل شبه الرشوة.

وشدد الخليفي على أنه صاحبت التحقيق التي دامت 3 سنوات، شخصنة القضية من خل تسريبات متلاحقة ومعلومات مضللة وفيما يبدو أجندة لتلويث سمعته في وسائل الإعلام.

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