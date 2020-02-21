السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

تقرير هام لمجلة فوربس الأمريكية عن نهج السلطان هيثم بن طارق وحاجة العالم لصداقته

كتب وطن
0

أكد مجلة الأمريكية أن تعمل بجدّ لضمان عدم الإنجرار إلى النزاعات الإقليمية .

وأشادت المجلة بجهود السلطنة في هذا الصدد.

وأكدت “فوربس” أن هناك مؤشرات على استمرار الدور العماني في حل الخلافات بالطرق السلمية .

وقالت “فوربس” إن تأكيد السلطنة في عهد على مواصلة نهجها الحيادي والاستمرار في دورها المعروف في منطقة والمهم بالنسبة للمنطقة والعالم أجمع يؤكد انها صديق للجميع والعالم اجمع يحتاج الى صداقتها.

وكان السلطان هيثم بن طارق، أعلن السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان هيثم الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

وفي الخطاب الذي نعى فيه سلفه قابوس، قال السلطان هيثم بن طارق: سنسير خارجيا على الثوابت لسلطان قابوس من التعايش السلمي بين الأمم، وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام سيادة الدول.

وأكد أن بلاده ستدعم وستساهم في حل الخلافات بالطرق السلمية، وستواصل دعم مسيرة التعاون الخليجي والدفع به لتحقيق أماني الشعوب.

وشدد على استمرار بلاده في دعم الجامعة العربية والعمل مع قادة دولها، ومواصلة التعاون مع دول الأمم المتحدة واحترام الاتفاقيات الدولية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المرتزق “الأميري” تعاطى الصنف المغشوش من “جبل علي” ونشر…

الهدهد

كاتب سعودي يبنح متطاولاً على الإمبراطورية العمانية ويصفها بـ”البائدة”..…

الهدهد

بعد وصول كورونا الى إيران ووفاة 2 .. هذا ما حذّر منه كاتب عُماني بارز دول الخليج

الهدهد

يبدو أن السلطان هيثم تدخل شخصيا.. بشرى سارة لجميع المسرحين عن العمل في سلطنة عُمان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.