بعد وصول كورونا الى إيران ووفاة 2 .. هذا ما حذّر منه كاتب عُماني بارز دول الخليج
حذّر الكاتب العماني البارز زكريا المحرمي من انتقال فيروس كورونا الى دول الخليج بعد وفاة شخصين في إيران وإصابة 3 بالفيروس المستجد .
وطالب “المحرمي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” دول الخليج بتجاوز خلافاتها الداخلية وخلافاتها مع إيران لمواجهة فيروس كورونا.
ودعا الكاتب العُمانيّ الى توفير كل المساعدة الطبية “تشخصياً وعلاجا” لإيران المحاصَرة اقتصاديا.
وأكد أنّ الأوبئة حين تنتشر في إيران لا تنتقل إلى أمريكا بل إلى جيرانها فإيران إن “كحت” أصيب الخليج بالزكام . وفقَ تعبيره
جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه جرى رصد حالتي وفاة، وإصابة 3 بفيروس كورونا في إيران بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي.
وفي الإمارات أصيب 9 أشخاص بالفيروس، فيما سُجلت إصابة في مصر. وفق المنظمة العالمية
وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين القاريّة، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.