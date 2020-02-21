بعد وصول كورونا الى إيران ووفاة 2 .. هذا ما حذّر منه كاتب عُماني بارز دول الخليج

حذّر الكاتب العماني البارز زكريا المحرمي من انتقال فيروس كورونا الى دول الخليج بعد وفاة شخصين في إيران وإصابة 3 بالفيروس المستجد .

وطالب “المحرمي” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” رصدتها “وطن” دول الخليج بتجاوز خلافاتها الداخلية وخلافاتها مع إيران لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا الكاتب العُمانيّ الى توفير كل المساعدة الطبية “تشخصياً وعلاجا” لإيران المحاصَرة اقتصاديا.

وأكد أنّ الأوبئة حين تنتشر في إيران لا تنتقل إلى أمريكا بل إلى جيرانها فإيران إن “كحت” أصيب الخليج بالزكام . وفقَ تعبيره

على دول الخليج تجاوز خلافاتها الداخلية وخلافاتها مع إيران لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتوفير كل المساعدة الطبية "تشخصيا وعلاجا" لإيران المحاصَرة اقتصاديا، فالأوبئة حين تنتشر في إيران لا تنتقل إلى أمريكا بل إلى جيرانها فإيران إن "كحت" أصيب الخليج بالزكام https://t.co/0HHxSDZ9L6 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) February 21, 2020

جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّه جرى رصد حالتي وفاة، وإصابة 3 بفيروس كورونا في إيران بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي.



وفي الإمارات أصيب 9 أشخاص بالفيروس، فيما سُجلت إصابة في مصر. وفق المنظمة العالمية

تؤكد@WHO 3 حالات أخرى من الإصابة بفيروس #COVID19 في جمهورية إيران الإسلامية بعد تأكيد وزارة الصحة والتعليم الطبي. يتعاون@WHOEMRO مع / MOHME ويرسل حزم إضافية من مواد التشخيص ومعدات الحماية الشخصية.

# الحالات المؤكدة في الإقليم الآن:

9️⃣🇦🇪

5️⃣🇮🇷 منها حالتي وفاة

1️⃣🇪🇬 pic.twitter.com/ZH1vfr58Da — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 20, 2020

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين القاريّة، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل، بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.