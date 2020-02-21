السفير القطري في الأردن يحرق دم دول الحصار: علاقة البلدين “دافئة” ولم تتأثر أبداً بخفض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة

أطلق السفير القطري في الأردن، الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، تصريحا جلط فيه دول الحصار التي تآمرت على قطر، واصفاً فترة خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على خلفية الأزمة الخليجية، بأنها كانت “دافئة”.

وقال السفير القطري بالأردن، في لقائه ببرنامج “العاشرة” المُذاع عبر قناة “المملكة”، إن “العلاقات القطرية الأردنية لم تتأثر، بل ازدادت في التعاون والمشاركات والندوات وتبادل الخبرات وجميع المجالات وكان العمل المشترك قائم على أكمل وجه، وعادت العلاقات إلى مسارها الصحيح”.

وجاء تصريح سعود بن ناصر مع القناة الحكومية الأردنية، في ضوء الزيارة المرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم آل ثاني للمملكة غداً الاحد.

وأشار الشيخ سعود بن ناصر إلى أن الزيارة تأتي “تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني في توقيت مهم، بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة والأمور الكثيرة التي تشغل الشارع العربي”

وأضاف السفير القطري أن رغبة أمير قطر وملك الأردن “هي التي دفعت بالعلاقة بين البلدين إلى هذا المستوى”.

وتابع السفير القطري: “العلاقات الأردنية القطرية ستثمر في لم الشمل وتخفيف التوتر في المنطقة، والأمير والملك يدركان الخطر الذي يمر بمنطقتنا العربية، وبحكمة الملك والأمير سيفعلون شيئاً لخفض هذا التوتر في المنطقة”.

وعقب الازمة الخليجية التي قادتها السعودية والامارات بمشاركة البحرين ومصر، أقدمت الأردن في السادس من يونيو/ حزيران 2017، إلى خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإغلاق مكتب قناة الجزيرة بالمملكة.

من ناحية أخرى، قال السفير القطري بالأردن إن إجمالي حجم الاستثمارات القطرية في المملكة يبلغ مليار ونصف دينار أردني، شاملة قطاعات المال والسياحة والعقارات، وأن “زيارة الأمير ستزيد التعاون في الاستثمار”.

وحول صفقة القرن، قال الشيخ سعود بن ناصر إن “القضية الأكثر أهمية بوجه نظر قطر هي القضية الفلسطينية رُغم كثرة أحداث المنطقة، ويجب على المنطقة أن تتوحد”.

وعن كأس العالم 2022، قال السفير القطري إن بلاده “قوية بإمكانياتها وشعبها وثقتها بنفسها، وستقوم بكأس العالم وسيكون استثنائياً، ومن شكك بقدرة قطر على استضافة كأس العالم ستقوم البطولة بالرد عليه”.

ولفت الشيخ سعود بن ناصر أن “جميع المسؤولين في الأردن وخلال لقائي بالأمير علي بن الحسين أكّدوا أن جميع الامكانيات المتاحة في الأردن تحت تصرف قطر لإنجاح كأس العالم، وهذا مشكور من الجانب الأردني وهو أمر مشرف وواضح وصريح”.