الإنسحاب الإماراتي من اليمن كذبة كبيرة .. هذه الدلائل وما يحدث على أرض الواقع

نفت دوائر القرار في صنعاء ادّعاءات الإمارات الانسحاب من الحرب على اليمن، معتبرةً إيّاها “لذرّ الرماد في العيون”، ولا تتجاوز كونها قنابل صوتية للتملّص من تبعات الحرب.

وتؤكد المصادر أن الإمارات عادت الإمارات لتُسرّع من الخطوات العسكرية والسياسية التي تخدم مشروعها في اليمن، عبر خطوات يتولّاها الوكلاء اليمنيون بدلاً من القوات الإماراتية، في استراتيجية غير مباشرة من الأعمال الحربية.بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية

وبحسب مصادر في صنعاء، فإن خارطة الانتشار الإماراتي على الأرض لا تزال على حالها، باستثناء الانسحاب من عدن، بل إن مشاركة أبو ظبي في الأعمال العدائية من خلال وكلائها وطلعات طائراتها زادت عمّا كانت عليه في السابق.

ويستبعد مراقبون أن تَصدُق الوعود الإماراتية بالانسحاب من الحرب، وذلك لثلاثة أسباب:

*أولا: أطماع أبو ظبي في الموانئ والجزر اليمنية.

*ثانيا: ممانعة السعودية خروج الإمارات من التحالف.

*ثالثا: الارتباط بالولايات المتحدة الأميركية التي لم تتخذ إلى الآن قراراً بوقف الحرب.

توضح المصادر أن الارتباط الإماراتي بواشنطن لا يقتصر على المستوى السياسي، بل له جوانب عملانية في الميدان اليمني، حيث يفضّل الأميركيون التعاون مع الإماراتيين، لا سيما في ما يتصل بتنظيم القاعدة.

ويوجد الطرفان (الأميركي والإماراتي)، جنباً إلى جنب، في قاعدتَي بلحاف في محافظة شبوة والريان في محافظة حضرموت، واللتين تتمّ عبرهما إدارة المصادر البشرية وتسيير الطائرات المسيّرة وتنسيق عمليات التخادم مع “القاعدة”.

وتتموضع كتيبة إماراتية في جزيرة ميون وسط باب المندب، لمهامّ متصلة بالأمن الملاحي، بالتنسيق مع البحرية الأميركية المتمركزة في المنطقة.

وفي إطار سعيها لتثبيت ذلك الوجود العسكري والأمني وتعزيزه، أقدمت أبو ظبي، في خلال الأيام الماضية، على اتخاذ العديد من الإجراءات في الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية، مباشرة أو عبر وكلائها، الذين بدا لافتاً تصعيدهم لهجتهم ضدّ ما يسمّى “الشرعية”، وذهاب بعضهم إلى حدّ التهجّم على السعودية، وتحميلها مسؤولية تردّي الوضعين الأمني والاقتصادي في الجنوب.

ومن بين أبرز تلك الإجراءات، يمكن إيراد ما يلي: