زمن العجائب.. مستشار ابن زايد يحاضر عن الديمقراطية ويسخر من الكويت بعد مشاجرة النواب في مجلس الأمة

في تغريدة عرضته لهجوم عنيف انتقد الأكاديمي الإماراتي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي، الديمقراطية في الكويت على خلفية المشاجرة التي نشبت بين عدد من النواب داخل مجلس الأمة بجلسته الأخيرة.

ونشر “عبدالله” فيديو للمشاجرة والاشتباكات التى شهدتها جلسة أول أمس، الثلاثاء، بمجلس الأمة الكويتي بين عدد من النواب خلال مناقشة قانون العفو الشامل، وعلق منتقدا الديمقراطية بالكويت:”الكويت تستحق مجلسا أفضل من هذا المجلس وديمقراطية أفضل من هذه الديمقراطية وبرلمانيين افضل من هؤلاء البرلمانيين.”

يحدث في مجلس الأمة في الكويت: رئيس المجلس لنائب: انت مأجور والنانب يرد انت صبي. ونائب يقول لآخر: راح ألعن والديك وانت عفن. الكويت تستحق مجلسا افضل من هذا المجلس وديمقراطية أفضل من هذه الديمقراطية وبرلمانيين افضل من هؤلاء البرلمانيين. pic.twitter.com/5TKGXwxfEa — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 19, 2020

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد حول الديمقراطية في الكويت، موجة من الردود الغاضبة والساخرة في ذات الوقت، لغضه الطرف عن النظام القمعي في الإمارات مستنكرين محاضرته عن الديمقراطية في نفس الوقت الذي يطبق فيه “عيال زايد” أسوء نظام قمعي في العالم.

وأحرجه أحد النشطاء برد ناري:”ألاحظ لما تكلم عن ديرتك تكلم دوما بايجابيه وكانها جنة الله علي الارض ولم تكلم عن الكويت ودول اخرى دوما تتحدث بسلبية”

الاحظ لما تكلم عن ديرتك تكلم دوما بايجابيه وكانها جنة الله علي الارض ولم تكلم عن الكويت ودول اخرى دوما تتحدث بسلبيه ! الذي حدث امس بالكويت حدث مثله واسوء منه في برلمانات ايطاليا وكوريا الجنوبيه وغيرها من دول متطوره مهو شي حصري بالكويت — حاتم العنزي (@ml4egONTd9Y3jCT) February 19, 2020

فيما استنكر آخرون انتقاد الأكاديمي الإماراتي لهذا المشهد تحديدا وتحامله على الكويت، وقد حدث هذا وأكثر في عدد من البرلمانات الأوروبية والدولية، مشيرين إلى أن شيء في نفسه هو ما يدفعه لمهاجمة الكويت دائما.

جميع دول العالم الذي يوجد بها برلمان وبرلمانيين حقيقين منتخبين من الشعب يحصل بها مشادات كلامية وتصل احيانا باليد وهذا ان دل يدل على شي واحد فقط ان المحابه والطائفيه والمحسوبية ممنوعة لديهم وهذا مانتمناه في دولنا العربية — خالدالوهيبي#عُمان🇴🇲 (@khalidalwahaib) February 19, 2020

شاويش عيال ناقص يحاضر في الديمقراطية؟ زمن العجايب — بلاد سكيزوفرينيا (@Googoolygaga) February 19, 2020

والله عيب ناس مايعرفون اصلاً وشو برلمان لانه مب موجود في بلادهم ولاراح يكون موجد بعد ١٠٠٠ سنه قادمه يتكلم عن دوله فيها هالشيء من الستينات !! — علي المري 💎 (@_qtrxx) February 19, 2020

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم التحقيق فى الاشتباكات التى شهدتها جلسة أول أمس الثلاثاء، بين عدد من النواب خلال مناقشة قانون العفو الشامل، مؤكدا أن الأمر لن يمر مرور الكرام حسب تعبيره.

وأوضح الغانم – في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي – أنه تم تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في كل ما جرى في جلسة أمس الأول، مضيفا أن دمج اللجنة التشريعية للاقتراحات الأربعة للعفو تم وفقا للمادة 99 من لائحة المجلس، وبسبب اختلاف وجهات النظر، وافق المجلس على فصل الاقتراحات، إلا أن بعض النواب قاموا بمحاولة تخريب الجلسة، وهو ما يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مبرر يسمح بالتعدي على الأمين العام للمجلس أو إيقاف عملية التصويت على القانون.

وأضاف الغانم قائلا، :”البعض كان يريد تطبيق نهج اقتحام المجلس المرفوض داخل قاعة عبدالله السالم أول أمس، لكن لم يسمح له بذلك، وكان يحاول بأي شكل من الأشكال ألا يتم التصويت على القوانين، فما حدث هو محاولة تكفير الناس بالديموقراطية، وحذرنا منه في السابق”، مشددا على أن نتائج التحقيق ستعرض على أبناء الشعب الكويتي بشفافية، وأنه في حالة أثبت التحقيق وجود تجاوزات لبعض النواب، فإن مكتب المجلس هو من سيحدد الإجراءات والجزاءات تجاه المتجاوزين.

وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي، قد رفضوا بأغلبية ساحقة في جلسة الثلاثاء الماضي، مقترحا بقانون (العفو الشامل) عن المحكوم عليهم في قضايا، دخول مجلس الأمة، و(خلية العبدلي) الإرهابية، وعبدالحميد دشتي، وسجناء الرأ والتخابر مع جهات خارجية؛ وذلك بإجمالي 59 صوتا، مقابل تأييد ثلاثة أعضاء فقط للعفو.

وقد سبق التصويت على مقترح قانون (العفو الشامل)، وقوع تلاسنات بين عدد من النواب، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعضهم، قبل أن يطلب رئيس مجلس الأمة الكويتي من حرس المجلس، إخراج جمهور الحاضرين في الشرفات، والذي رفض بعضهم المغادرة، ما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدى وتلاسن بينهم وبين حرس المجلس، ما اضطر رئيس المجلس إلى الاعتذار لجمهور الحاضرين.