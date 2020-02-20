حارس متنزه في الأردن يغتصب طفلا خلال لعبه بين الاشجار
حارس متنزه في الأردن يغتصب طفلا خلال لعبه بين الاشجار
حياتنا

صدمة في الأردن .. هكذا استدرج حارس متنزه طفلا خلال لعبه مع شقيقته واغتصبه

كتب وطن
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عاقبت محكمة في الأردن حارس فقد إنسانيته واغتصب طفلا 10 سنوات خلال لعبه بين الأشجار داخل المتنزه .

ولجأ الطفل إلى والديه ليكتشفا الاعتداء الجنسي الواقع على ابنهما.بحسب موقع “رؤيا”

وصادقت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية على الحكم على المتهم بالأشغال المؤقتة 16 سنة بعد تجريمه بجناية هتك العرض.

وكان المجني عليه برفقة شقيقته يلعب في احد المتنزهات بالقرب من منزلهم للعب قبل أن يحضر الحارس ويصطحبه الى غرفته.

وهناك اخبر الحارسُ الطفلَ بأنه سيقوم بتبديل بنطاله إلا انه قام بإغلاق باب الغرفة واحتجز الطفل داخلها وقام بالاعتداء على الطفل وهتك عرضه.

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