غير طبيعي بالمرة.. “شاهد” أحدث ظهور لرئيس الإمارات المغيب خليفة بن زايد يثير جدلاً واسعاً

تناقلت وسائل الإعلام الإماراتية صورا جديدة لأحدث ظهور لرئيس الإمارات (الحاضر الغائب) الشيخ خليفة بن زايد، أثارت جدلا واسعا وذلك أثناء جولة في غابة محمية “غناظة” رافقه فيها محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “البيان” الإماراتية فقد اطلع الشيخ خليفة على أعمال التطوير التي تشهدها المحمية مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط.

ولفت النشطاء إلى الوضع الصحي المتأخر لرئيس الإمارات، والذي ظهر جليا في الصور المتداولة حيث بدا عليه التعب الشديد وعدم التركيز لدرجة أنه في الغالب لا يدرك ما يحدث حوله.

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

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يشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي وبينما الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الحاضر الغائب لا يدري شيئا عما يحدث في البلاد ويظهر في المناسبات فقط من حين لآخر، اجتمع المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات لتجديد الثقة في الشيخ خليفة رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور الدولة.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.

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