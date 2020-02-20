سعودي “سكر” من شرب الخمر فأقدم على حرق زوجته بالبنزين ووقف يشاهدها وهي تصرخ!

أقدم زوج سعودي، على حرق زوجته الشابة بالبنزين في جريمة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي.

وفي تفاصيل الجريمة المثيرة التي نفذها الزوج الاربعيني، بحق زوجته الشابة، قالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إن الزوج الذي كان تحت تأثير شرب الخمر، اعتدى بالضرب في بداية الأمر على زوجته، قبل أن يسكب عليها البنزين ويشعل النار فيها.

وأضافت أن الزوجة الثلاثينية تعرضت لإصابات بليغة، وترقد حاليا في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم صحة جازان، محمد دراج، قوله إن المريضة في وضع صحي مستقر، رغم أنها لا تزال على التنفس الاصطناعي.

وأضاف دراج أن الزوجة ستخضع لجراحة تجميلية لآثار الحريق الذي اجتاح جسدها ونسبته 50%.