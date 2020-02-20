في أطهر بقعة على وجه الأرض.. “شاهد” سعودية تقلب المملكة برقص خليع وأغنية راب “أنا بنت مكة” وتثير غضباً واسعاً

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع مصور لأغنية “راب” تحت اسم “بنت مكة” ظهرت فيه فتاة سعودية متبرجة ترقص وتغني على طريقة أغاني الراب.

وأحدث هذا المقطع الذي أظهر مخالفة كبيرة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، موجة غضب واسعة وتصدر هاشتاغ “#لستن_بنات_مكة” قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في المملكة.

وتضمن الوسم آلاف التغريدات التي حوى أغلبها تعليقات منتقدة للأغنية، التي تم نشرها على يوتيوب في 13 فبراير الجاري.

من جانبه وبحسب وسائل إعلام سعودية وجه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الخميس، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية “بنت مكة”، التي أثارت جدلا عبر وسائل التواصل وسط اتهامات للأغنية بـ”الإساءة” لأهالي مكة.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكه pic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 20, 2020

وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر بأن الأمير خالد الفيصل “وجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة”.

مضيفا أن التوجيه “تضمن إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم”.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود.