“شاهد” داعية مصري يصدم المصريين: طلاقكم لزوجاتكم شفوياً باطل لهذا السبب

فجر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، مفاجأة صادمة لكل مصري أقدم على طلاق زوجته شفوياً في مصر، قائلاً إن هذا الطلاق باطل، لأن الازواج لا يعملون به بشكل صحيح.

وأضاف الهلالي: “1% من الفقهاء قال، وهذا أيضا رأي الدكتور على جمعة، الذي يفتي به على الهواء بكل شجاعة وفي كل مكان وهو أن المصريين لا يقع لهم طلاق لأنهم بيقولوا عليا الطلاء بالهمزة مش بالقاف”.

وتابع: “بعض الشافعية قالوا كده، قالوا لابد للطلاق أن يكون بالقاف، وإحنا بقينا بندور على الرأي الشاذ عشان البيت ميتخربش”.

وكان الشيخ على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قد أعد بحثا عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون “طالئ” وليس “طالق”، مستندا لرأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ “تالق” والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كشف ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة قدرت بـ6.7% في العام الماضي مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211 ألفاً و554 شهادة العام 2018 مقابل 198 ألفاً و269 شهادة طلاق للعام الذي قبله، حيث ارتفعت نسب الطلاق في المدن عن الريف بنسب كبيرة وصلت إلى 12.5% مقابل 0.5% وزادت النسب بين الشابات من عمر 25 إلى أقل من 30 عاما.

فيما بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفاً و315 عقد زواج خلال العام 2018، مقابل 912 ألفا و606 عقود زواج العام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.

كما كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء، أن حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، وتبين أن نسبة غير المتزوّجين بين الشباب والفتيات وصلت إلى 15 مليون حالة، كما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع.