رسميا.. حذف اسم السلطان قابوس من النشيد الوطني وهذه صيغته الجديدة وفق مرسوم السلطان هيثم بن طارق

تأكدت اليوم، الخميس، الأنباء التي تم تداولها منذ أيام عن إدخال تعديلات على النشيد الوطني العُماني، وحذف عبارة “أبشري قابوس جاء” التي تحمل اسم السلطان الراحل وصانع النهضة العُمانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “أثير” العُمانية واسعة الانتشار فقد أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم 2/2020 يقضي بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

وجاء النشيد الوطني الجديد بعد حذف اسم السلطان قابوس منه وإضافة تعديلات على الأبيات الأخيرة كالتالي:

“یا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان .. والشعب في الأوطان بالعز والأمان، ولیدم مؤيدًا .. عاهلًا ممجدًا، بالنفوس يفتدی .. یاعمان نحن من عهد النبي .. أوفياء من کرام العرب .. فارتقي هام السماء .. واملئي الكون الضياء ..واسعدي وانعمي بالرخاء”

وقبل أيام تصدّر وسم “السلام السلطاني الجديد” قائمة الترند بموقع “تويتر” في السلطنة، ونشر بعضُ المغردين مقطعاً مصوراً يُظهر فرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد.

وكان الفصل الرابع من المرسوم السلطاني رقم 53/2004 الذي أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد، والقاضي بإصدار قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني قد جاء فيه “يحدد النشيد على النحو التالي:

“يَا ربَّنا احفَظْ لنَا جَلالةَ السَّلطان ..وَالشَّعبَ في الأَوطَان .. بِالعزِّ وَالأَمان .. وَلْيَدُمْ مؤيَّدًا عَاهِلًا ممجَّدًا .. بِالنّفوسِ يُفتَدى .. يَا عُمَانُ نحنُ مِن عَهدِ النَّبي .. أوْفِياءُ من كِرَامِ العَربِ .. أبشري قَابوسُ جَاء .. فلْتباركْه السَّماء وَاسْعَدِي ولْتقِيهِ بِالدُّعاء”

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كما أشار القانون الجديد بحسب “أثير” إلى أن النشيد الوطني يُؤدى في الأحوال الآتية:

1- عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته أو وصوله في زياراته الرسمية.

2- عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد أداء النشيد الوطني لدولة الضيف.

3- في الطابور المدرسي عند رفع العلم.

وكان الإعلامي العُماني خالد الراشدي قال في تغريدةٍ له بحسابه الرسميّ في “تويتر” قبل أيام: “انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبناءه”.

انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبناءه #السلام_السلطاني_الجديد — ﮼خالدالراشدي khalid alrashdi (@khalid2alrashdi) February 17, 2020

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