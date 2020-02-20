“شاهد” جثة تطفو على سطح الماء بشواطئ الكويت تثير الرعب بين المواطنين.. ما قصتها؟

تفاجئ كويتيون بجثة تطفو على سطح الماء بالقرب من الشاطئ، ما تسبب في حالة ذعر بين المواطنين الذين أبلغوا بدورهم السلطات عن هذا الأمر.

وتمكنت الجهات المختصة في الكويت اليوم، الخميس، من انتشال هذه الجثة وكشف هويتها.

الحمدلله تم اليوم العثور علي جثة الصياد المفقود والذي كان مفقود منذ تقريبا 10 ايام

بسبب انقلاب الطراد بمقابل نقعة الشملان

نسال الله له بالرحمة والمغفرة pic.twitter.com/FUyfjA3eTO — ظاهر الصويان (@alsowian) February 20, 2020

واتضح أنه تعود لصياد مصري مفقود منذ 10 أيام، ويدعى أحمد الخواجة حيث غرق بعد انقلاب قاربه عند مدخل “نقعة الشملان”

وكان الصياد ”الخواجة“ الذي كان برفقة صياد آخر اختفى منذ تعرض قاربهما لانقلاب، حيث تم إنقاذ الصياد الآخر ونقله إلى المستشفى.

وقال ظاهر الصويان، رئيس اتحاد الصيادين الكويتيين:“الحمد لله تم، اليوم، العثور على جثة الصياد المفقود والذي كان مفقودًا تقريبًا منذ 10 أيام بسبب انقلاب الطراد مقابل نقعة الشملان، نسأل الله له الرحمة والمغفرة“.

وأرفق ”الصويان، تعليقه بمقطع مصور من موقع العثور على جثة الصياد المصري الذي سبق أن طالب ذووه بتكثيف الإجراءات للعثور على جثمانه.