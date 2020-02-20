تغريدة “مثيرة” من عضو بالعائلة الحاكمة في قطر تستنفر كتائب الذباب.. هذا ما قاله عن ابن سلمان وأثار جدلا واسعا
شن الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة بقطر والرئيس السابق لنادي الريان، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة استنفرت كتائب الذباب التي هاجمته بشدة.
وردا على الحملة الممنهجة من كتائب الذباب التي يقودها سعود القحطاني لشيطنة قطر عقب فشل مفاوضات الصلح الأخيرة، كتب “آل ثاني” مهاجما ولي العهد السعودي ما نصه:”لا جديد !قطر تسير وابن سلمان ينبح”
التغريدة التي أثارت جنون محركي الذباب في السعودية، ليطلقوا كتائبهم تهاجم الشيخ القطري وتسبه بأبشع الألفاظ وتخوض في عرضه.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، علق أمس، الأربعاء، على فشل المفاوضات التي بدأت بين الدوحة والرياض قبل أشهر على أمل إنهاء أزمة الخليج التي تؤرق المنطقة منذ يونيو 2017.
“آل ثاني” شدد في مداخلة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن الصدع في العلاقات بين دول الخليج سبب أزمة في المنطقة، مؤكدا أن الدوحة ما تزال تمد يدها للحوار.
كما كشف الوزير القطري أن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت في يناير الماضي دون سابق إنذار.
وشهدت الأسابيع الماضية انهيارا تاما لبوادر المصالحة، التي تبلورت بشكل كبير نهاية العام الماضي.
وأرجعت السعودية سبب توقف المفاوضات إلى التعنت القطري في تلبية بعض المطالب، في حين تكرر قطر نفيها تمويل الإرهاب.