تغريدة “مثيرة” من عضو بالعائلة الحاكمة في قطر تستنفر كتائب الذباب.. هذا ما قاله عن ابن سلمان وأثار جدلا واسعا

شن الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة بقطر والرئيس السابق لنادي الريان، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة استنفرت كتائب الذباب التي هاجمته بشدة.

وردا على الحملة الممنهجة من كتائب الذباب التي يقودها سعود القحطاني لشيطنة قطر عقب فشل مفاوضات الصلح الأخيرة، كتب “آل ثاني” مهاجما ولي العهد السعودي ما نصه:”لا جديد !قطر تسير وابن سلمان ينبح”

لا جديد !قطر تسير وابن سلمان ينبح … — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) February 20, 2020

التغريدة التي أثارت جنون محركي الذباب في السعودية، ليطلقوا كتائبهم تهاجم الشيخ القطري وتسبه بأبشع الألفاظ وتخوض في عرضه.

لتصحيح ،واضح مكثر

لا جديد! تميم يسقط، وابن سلمان يصعد . — عبدالله (@Abdullh1408h1) February 20, 2020

الله يطول بعمره وياخذ اعماركم ويفك المسلمين شركم pic.twitter.com/h68Pj1k6Go — عبدالكريم MBS🇸🇦 (@Abdul8830) February 20, 2020

ابن سلمان الله يحفظه مادرا عنكم

وقطر بفضلكم تسير الى الهاويه — 🇸🇦 علي الشرعبي العنزي 🇸🇦 (@alimotlag55) February 20, 2020

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، علق أمس، الأربعاء، على فشل المفاوضات التي بدأت بين الدوحة والرياض قبل أشهر على أمل إنهاء أزمة الخليج التي تؤرق المنطقة منذ يونيو 2017.

“آل ثاني” شدد في مداخلة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن الصدع في العلاقات بين دول الخليج سبب أزمة في المنطقة، مؤكدا أن الدوحة ما تزال تمد يدها للحوار.

كما كشف الوزير القطري أن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت في يناير الماضي دون سابق إنذار.

وشهدت الأسابيع الماضية انهيارا تاما لبوادر المصالحة، التي تبلورت بشكل كبير نهاية العام الماضي.

وأرجعت السعودية سبب توقف المفاوضات إلى التعنت القطري في تلبية بعض المطالب، في حين تكرر قطر نفيها تمويل الإرهاب.