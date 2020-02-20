سعود بن خالد آل ثاني
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تغريدة “مثيرة” من عضو بالعائلة الحاكمة في قطر تستنفر كتائب الذباب.. هذا ما قاله عن ابن سلمان وأثار جدلا واسعا

كتب خاص "وطن"
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شن الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة بقطر والرئيس السابق لنادي ، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الأمير ، في تغريدة استنفرت كتائب الذباب التي هاجمته بشدة.

وردا على الحملة الممنهجة من كتائب الذباب التي يقودها سعود القحطاني لشيطنة عقب فشل مفاوضات الصلح الأخيرة، كتب “آل ثاني” مهاجما ولي العهد السعودي ما نصه:”لا جديد ! تسير وابن سلمان ينبح”

التغريدة التي أثارت جنون محركي الذباب في ، ليطلقوا كتائبهم تهاجم الشيخ القطري وتسبه بأبشع الألفاظ وتخوض في عرضه.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، علق أمس، الأربعاء، على فشل المفاوضات التي بدأت بين والرياض قبل أشهر على أمل إنهاء أزمة الخليج التي تؤرق المنطقة منذ يونيو 2017.

“آل ثاني” شدد في مداخلة له أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن الصدع في العلاقات بين دول الخليج سبب أزمة في المنطقة، مؤكدا أن الدوحة ما تزال تمد يدها للحوار.

كما كشف الوزير القطري أن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لكنها توقفت في يناير الماضي دون سابق إنذار.

وشهدت الأسابيع الماضية انهيارا تاما لبوادر المصالحة، التي تبلورت بشكل كبير نهاية العام الماضي.

وأرجعت السعودية سبب توقف المفاوضات إلى التعنت القطري في تلبية بعض المطالب، في حين تكرر قطر نفيها تمويل الإرهاب.

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