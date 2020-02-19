“قضي الأمر”.. نتنياهو يزف البشرى والقادم أعظم: الإسرائيليون يحلقون اليوم فوق السعودية!

توقع رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تتسارع وتيرة العلاقة “الحميمية” بين تل أبيب والرياض خلال الفترة القليلة المقبلة، قائلاً إن مواطني “دولته”، “يحلقون اليوم فوق السعودية”، مشيراً إلى أنه يتوقع أيضاً أن تصل الأمور بسرعة إلى مرحلة تشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها لقناة هلا: “اليوم الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية. وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة. وأعتقد اننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج”.

قال رئيس الحكومة نتنياهو في مقابلة مع قناة هلا: "اليوم الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية. وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة. وأعتقد اننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج" pic.twitter.com/LpDDecbB1V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 19, 2020

وقناة هلا قناة إسرائيلية ناطقة باللغة العربية وتُعرف عن نفسها بأنها موجهة لعرب 48 في إسرائيل. وفق ما ذكرت شبكة “سي ان ان” الامريكية.

وكان قد أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قرارا يسمح لمواطني إسرائيل بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة ولعقد اجتماعات عمل أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.

وأعلن نتنياهو في مناسبات عدة قرب التوصل إلى تطبيع مع عدد من الدول العربية دون أن يكشف أسماء هذه الدول، لكن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد أكد في مقابلة سابقة مع CNN أن السلام مع إسرائيل مرهون بحل الصراع مع الفلسطينيين.