مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين يفضح محمد بن سلمان
مغني الراب الأمريكي الشهير ليل واين يفضح محمد بن سلمان
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مغني الراب “ليل واين” يفضح “بن سلمان” ويكشف لماذا اعتذر له وجهاً لوجه

كتب وطن
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عاد مغني الراب الأمريكي الشهير لإثارة الجدل مجددا حول زيارته الأخيرة للعاصمة وكشف تفاصيل لقاء شخصي حدث بينه وبين .

وكان “واين” أحدث ضجة كبيرة في ديسمبر من العام الماضي، عندما كتب تغريدة قال فيها “لن أعود للرياض أبدا”، والتي جاءت عقب مشاركة المغني الأمريكي بحفل، ضمن فعاليات موسم في المملكة العربية السعودية إلى جانب ثلاثة مغنيين في الليلة ذاتها، هما تايغا وفيوتشرز.

وفي مقطع جديد متداول لمغني الراب الأمريكي زعم في لقاء حديث له أنه تلقى هدايا ثمينة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقدر بمئات آلاف الدولارات.

وكشف أن “ابن سلمان” أهداه سيارة ” ” وساعة “رانك مولر”، وذلك بعد تقديم ولي العهد اعتذاراً له وجهاً لوجه، في الفندق الذي كان يقيم فيه بالرياض.

وجاء الاعتذار بحسب مغني الراب إثر تضايقه من سؤال موظفة بالمطار عن قيمة المجوهرات التي يحملها معه.

ووفقا لرواية “واين” الجديدة فإن لقاء ابن سلمان مع مغني الراب، حصل في 1 ديسمبر 2019 حيث كانت حفلته في “الدرعية” ليلة 30 نوفمبر، وقد نشر “واين” صبيحة 1 ديسمبر تغريدته التي أحدثت ضجة واسعة وقال فيها “لن أزور الرياض مجدداً!” إثر تضايقه مما حدث معه بالمطار، لكنه حذفها فوراً في اليوم ذاته بعد تلقيه الهدية الفارهة من محمد بن سلمان.

يشار إلى أن مغني الراب الأمريكي قام ليلة رأس السنة 2020 ضمن بث مباشر له على الانستقرام بالإشارة إلى أن أعظم حدث حصل معه في كل عام 2019 هو هدية ابن سلمان له واعتذاره منه.

والموقع الرسمي لموسم الدرعية، كان قد عرّف بليل وأين ضمن حملة الترويج للحفل: “ليل واين: يُعد ليل واين أحد أكثر مغنيي الراب نجاحاً وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏غرامي (آخرها عن أغنية “نو بروبليم” لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز)”.

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