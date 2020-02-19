“شاهد” كيف توعد مايك بومبيو بـ”سحق” إيران أمام زوجته اذا اعتدت على السعودية.. هذا تعهد أمريكي!

اعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن سعادته لزيارة السعودية من أجل مناقشة ما قال “التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة”، مؤكدا على وجود حاجة للوقوف مع السعودية في مواجهة إيران.

وكتب بومبيو في تغريدة نشرها أمس الأربعاء عبر حسابه في “تويتر”: “أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لمناقشة التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة، هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة”.

Pleased to be back in Riyadh to discuss the U.S. government’s strong commitment to #SaudiArabia’s security and the continued need to stand together to counter #Iran’s malign behavior in the region. pic.twitter.com/rveIIBNgK3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 19, 2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بخصوص قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران.

وصل الوزير #بومبيو إلى الرياض وكان في استقباله السفير جون #أبي_زيد والسفيرة ريما بنت بندر آل سعود ووكيل وزارة الخارجية السفير عزام القين. وسيجتمع خلال زيارته مع المسؤولين السعوديين لمناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك #إيران و #اليمن وحقوق الإنسان. pic.twitter.com/SqpvETyqhu — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) February 19, 2020

إلى ذلك قال بومبيو للصحفيين المرافقين له في الرحلة، إنه سيبحث في اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته قضايا تتعلق بالاقتصاد وبحقوق الإنسان، مثل قضية الطبيب السعودي الأمريكي النسية الذي لا يزال قيد المحاكمة في المملكة بعد احتجازه قرابة عامين.

وساندت السعودية جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة إيران، لكنها حذرت من العمل العسكري بعد سلسلة من الضربات التي ألحقت أضرارا في العام الماضي بمنشآت نفطية. وألقت الرياض بالمسؤولية على إيران في الهجمات. ونفت طهران ذلك.

وتراجعت الولايات المتحدة وإيران عن الدخول في صراع واسع الشهر الماضي بعد ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت سليماني، وهي الضربة التي ردت عليها طهران بضربات صاروخية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق أسفرت عن إصابة أكثر من 100 جندي.

وقال بومبيو قبل رحلته إلى الرياض “لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب.. إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا”.

وأضاف “سنمضي الكثير من الوقت (في الرياض) في الحديث عن القضايا الأمنية وبشكل خاص، تهديدات جمهورية إيران الإسلامية، لكننا سنتحدث أيضا عن أمور كثيرة”.