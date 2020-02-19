قتل صديقته ودفنها في الغابة بعد اعترافها أنها حامل منه
قتل صديقته ودفنها في الغابة بعد اعترافها أنها حامل منه
حياتنا

في جلسة سُكر شديدة .. شاب عربي لم يحتمل إخبار صديقته له بأنها حامل منه فقتلها بطريقة بشعة

كتب وطن
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أقدم شاب على قتل صديقته في العشرينات من عمرها بعدما علم بحملها منه في جريمة هزّت ضواحي مدينة ”أغادير“ في .

وكانت الضحية التي تعمل نادلة بأحد المقاهي قد أخبرت صديقها بأنها حامل منه، وطالبته بالزواج، ولم تتوقع أنه يخطط للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة.

و بحسب موقع ”أكادير24″، كان العشيقان برفقة صديق في شديد عندما أقدم المتهم على قتل الضحية، ثم دفنها وسط الغابة.

واكتشفت الجثة من أحد المارة بعدما قامت الكلاب الضالة بنبش القبر .

وكان من الصعب التعرف إلى هوية الضحية وحتى اليد الوحيدة المتبقية كانت بحالة مزرية ويصعب أخذ البصمات منها، مما استدعى إرسالها الى المختبر الوطني.

وبالتحقيق تم ضبط المتهم الرئيسي وشريكه وأعاد تمثيل الجريمة .

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