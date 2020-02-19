في جلسة سُكر شديدة .. شاب عربي لم يحتمل إخبار صديقته له بأنها حامل منه فقتلها بطريقة بشعة

أقدم شاب على قتل صديقته في العشرينات من عمرها بعدما علم بحملها منه في جريمة هزّت ضواحي مدينة ”أغادير“ في المغرب .

وكانت الضحية التي تعمل نادلة بأحد المقاهي قد أخبرت صديقها بأنها حامل منه، وطالبته بالزواج، ولم تتوقع أنه يخطط للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة.

و بحسب موقع ”أكادير24″، كان العشيقان برفقة صديق في جلسة سكر شديد عندما أقدم المتهم على قتل الضحية، ثم دفنها وسط الغابة.

واكتشفت الجثة من أحد المارة بعدما قامت الكلاب الضالة بنبش القبر .

وكان من الصعب التعرف إلى هوية الضحية وحتى اليد الوحيدة المتبقية كانت بحالة مزرية ويصعب أخذ البصمات منها، مما استدعى إرسالها الى المختبر الوطني.

وبالتحقيق تم ضبط المتهم الرئيسي وشريكه وأعاد تمثيل الجريمة .