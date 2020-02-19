ضربة اقتصادية للسعودية بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8)

في ضربةٍ إقتصادية جديدة، أعلنت كل من الكويت واليمن وروسيا حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور .

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هذا الشهر، تسجيل بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، وتخلصت من 35000 طائر مخالط للطيور المصابة.

الكويت



أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية، حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان من السعودية مؤقتا، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

اليمن

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تعميما رسميا على كافة فروعها ومكاتبها بالمنافذ الجمركية، بحظر استيراد منتجات الدواجن والطيور ولحومهما المجمدة والبيض المستوردة من السعودية، لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطن.



روسيا



أعلنت إدارة الرقابة الاستهلاكية الروسية، حظر استيراد منتجات الدواجن من النطاق الإداري لمدينة الرياض السعودية، اعتبارا من 12 شباط/فبراير الجاري، بسبب وجود مسببات قوية لتفشي حالات إصابة إنفلونزا الطيور.

وقالت المؤسسة الروسية إن الحظر ينطبق على الدواجن الحية وبيض الفقس ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية والمنتجات النهائية من الدواجن والأعلاف والأعلاف المضافة للطيور، وكذلك المعدات المستخدمة في حفظ الطيور وذبحها وتقطيعها.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb