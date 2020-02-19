ضاحي خلفان يدعو لـ”قلب” نظام الحكم في قطر.. هذا ما قاله عن تمزيق الوطن العربي ونسى ما تفعله الامارات!

هاجم ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قطر متهماً إياها بالعمل على تمزيق الوطن العربي وفق مخطط له من قبل الدوحة.

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، ( طالما ظل النظام القطري الحالي قائما سيظل الوطن العربي ممزقا يصارع بعضه بعضا…فشر الدوحة “مخطط” له ).

طالما ظل النظام القطري الحالي قائما سيظل الوطن العربي ممزقا

يصارع بعضه بعضا…فشر الدوحة

( مخطط) له. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2020

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان المعروف بـ”المحقق كونان” الاماراتي، جدلاً واسعاً على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” من تعليقات انتقدت سلوك الامارات في الدول العربية، وخاصة التدخل في شؤونها ووأد الثورات العربية التي قادتها الشعوب بهدف القضاء على الانظمة الديكتاتورية الامر الذي لم يعجب أبوظبي فسعت إلى تصدير الثورات المضادة كما جرى في مصر والسودان.

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حسن الصالح استطاع في تعليق أن يجلم ضاحي خلفان قائلاً له :” ولا تنسى الامارات هي من تتأمر على الوطن العربي، ياليت تتابع قناة اخبارية غير القنوات الاماراتية لعلك تفهم الحقيقة “.

ولا تنسى الامارات هي من تتأمر على الوطن العربي

ياليت تتابع قناة اخبارية غير القنوات الاماراتية لعلك تفهم الحقيقة — حسن الصالح (@hassanas71) February 19, 2020

فيما رد مغرد اخر على خلفان قائلاً له :” النظام القطري ياضاحي باقي مادام الشعب مُلتف مع قيادته ولن تزيدنا أحقادكم علينا إلا تمسكاً بقيادتنا الرشيدة “.

النظام القطري ياضاحي باقي مادام الشعب مُلتف مع قيادته ولن تزيدنا أحقادكم علينا إلا تمسكاً بقيادتنا الرشيدة — 🇶🇦ﺂ̲ﻟ̲ﺳ̲ﻧ̲ﺂ̲ﻓ̲يے 🇶🇦 (@qtr4153) February 19, 2020

الأمم المتحدة تختار دولة #قطر مقرًا لمكتبها الخاص بمكافحة الارهاب .. قطر شريكٌ موثوقٌ به مِن أرفع المنظمات العالمية وأكبرها 🇶🇦 يعني يا ضاحي game’s over صدق من قال دولة قطر تصعب علي من بغاها👍😜 — Ahmed (@Ahmed02663821) February 19, 2020

هذا الكلام ينطبق على امارة الشر حرفياً

اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك — عبدالكريم حسين (@7tyybqpikOa7mP7) February 19, 2020

ومن جانبه علق المغرد سامي حاج على تغريدة خلفان المثيرة قائلاً له :” والله انا من رأئي المتواضع أعتقد كلامك هذا يذل على قوة قطر الصغيره بدل ماتقول كذا الأفضل لك ان تقول لن يصلح حال العرب دام هم كارهين بعض ومتأمرين على بعض وكل واحد ذاهب لمصلحته مع الغرب ليش مانكون ايد وحده أو أن قطر أصبحت شماعة تعلق عليها كل الأفعال “.

والله انا من رأئي المتواضع أعتقد كلامك هذا يذل على قوة قطر الصغيره بدل ماتقول كذا الأفضل لك ان تقول لن يصلح حال العرب دام هم كارهين بعض ومتأمرين على بعض وكل واحد ذاهب لمصلحته مع الغرب ليش مانكون ايد وحده أو أن قطر أصبحت شماعة تعلق عليها كل الأفعال — سامي حاج (@samihag_) February 19, 2020

اعوذ بالله من شر الامارات اللهم اكفنا شر الامارات بماشئت وكيفما شئت — Aree (@Aree80682964) February 19, 2020

وكانت قطر التي جلطت ضاحي خلفان، قد وقعت أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب.

وتقضي المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بدخول مجلس الشورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء “مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب” يكون مقره الدوحة.

وفي تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح رئيس المجلس أحمد آل محمود “دور بلاده في مواجهة الإرهاب، وأن إنشاء المكتب في الدوحة يأتي تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه”.

وأضاف آل محمود أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت”.

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