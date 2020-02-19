شرطة أبوظبي تضبط أم عذبت ابنتها بوحشية
شرطة أبوظبي تضبط أم عذبت ابنتها بوحشية
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“شاهد” مفاجأة عن فيديو تعذيب الأم طفلتها بوحشية .. ليس في الكويت

كتب وطن
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اتضح بعد ضجة كبيرة في والكويت حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة واسعة لـ” تعذب طفلة بوحشية” وتبين أن الواقعة جرت في الإمارات .

وأعلنت القبض على الأم.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إنّ الإعتداء تمّ على الطفلة بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الفيديو الذي هزّ المواقع أظهر الأم ـ التي اعتقد في البداية أنها خادمة ـ وهي تضرب الطفلة بعنف والطفلة تبكي وتتألم وتصرخ لكن لا أحد يساعدها.

وظلت الأم تضرب وتعذب الطفلة وتأمرها أن تذهب إلى الحمام، قائلة “أنتم العرب لازم تنضربوا”

وقد نفت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن يكون الفيديو حدث داخل الدولة.

وعبّر مغردون عن سخطهم من تصرف الأم مع طفلتها من خلال وسم ” “، وطالبوا بمحاسبتها .

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