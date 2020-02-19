“شاهد” مفاجأة عن فيديو تعذيب الأم طفلتها بوحشية .. ليس في الكويت

اتضح بعد ضجة كبيرة في السعودية والكويت حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة واسعة لـ”خادمة تعذب طفلة بوحشية” وتبين أن الواقعة جرت في الإمارات .

انشره للقبض على المجرمة



شاهد.. عاملة منزلية تضرب طفلة بعنف.. ومطالب بالقبض عليها ومحاسبتها #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/9ARALieYqG — دام عزك ياوطن (@s11w1s22) February 19, 2020

وأعلنت شرطة أبوظبي القبض على الأم.



وقالت وسائل إعلام إماراتية إنّ الإعتداء تمّ على الطفلة بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكان الفيديو الذي هزّ المواقع أظهر الأم ـ التي اعتقد في البداية أنها خادمة ـ وهي تضرب الطفلة بعنف والطفلة تبكي وتتألم وتصرخ لكن لا أحد يساعدها.



وظلت الأم تضرب وتعذب الطفلة وتأمرها أن تذهب إلى الحمام، قائلة “أنتم العرب لازم تنضربوا”



وقد نفت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن يكون الفيديو حدث داخل الدولة.

شرطة «أبوظبي» تلقي القبض على أم آسيوية قامت بتعذيب وتصوير طفلتها.



▪️وسائل إعلام إماراتية: خلافات بين الأم والأب أدت لقيامها بضرب طفلتهما بوحشية. https://t.co/dRTHi7fg4S — المجلس (@Almajlliss) February 19, 2020

وعبّر مغردون عن سخطهم من تصرف الأم مع طفلتها من خلال وسم ” #خدامه_تعذب_بنت “، وطالبوا بمحاسبتها .