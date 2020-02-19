“شاهد” مفاجأة عن فيديو تعذيب الأم طفلتها بوحشية .. ليس في الكويت

اتضح بعد ضجة كبيرة في السعودية والكويت حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة واسعة لـ”خادمة تعذب طفلة بوحشية” وتبين أن الواقعة جرت في الإمارات .
وأعلنت شرطة أبوظبي القبض على الأم.
وقالت وسائل إعلام إماراتية إنّ الإعتداء تمّ على الطفلة بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان الفيديو الذي هزّ المواقع أظهر الأم ـ التي اعتقد في البداية أنها خادمة ـ وهي تضرب الطفلة بعنف والطفلة تبكي وتتألم وتصرخ لكن لا أحد يساعدها.
وظلت الأم تضرب وتعذب الطفلة وتأمرها أن تذهب إلى الحمام، قائلة “أنتم العرب لازم تنضربوا”
وقد نفت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن يكون الفيديو حدث داخل الدولة.
وعبّر مغردون عن سخطهم من تصرف الأم مع طفلتها من خلال وسم ” #خدامه_تعذب_بنت “، وطالبوا بمحاسبتها .