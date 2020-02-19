“شاهد” فيديو جديد .. “بوس” وأحضان بين نانسي عجرم وشبيه الشاب الذي قتله زوجها

متجاهلةً تطورات قضية قتيل منزلها السوري محمد الموسى نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً من احتفال عيد ميلاد صديقها و المسئول الإعلامي في مكتبها إيلي أبونجم .

وإيلي أبونجم هو الشخص الذي تداول البعض صوراً له مع نانسي في بداية القضية، وقالوا إنه القتيل الذي قضى برصاص زوجها د.فادي الهاشم؛ بسبب التشابه الكبير بينه وبين “الموسى” .

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وتظهر نانسي عجرم وهي تحتضن وتقبل إيلي أبونجم وتقدّم له قالباً من الحلوى بالمناسبة .



واعتبر متابعون أن نشر نانسي عجرم هذه اللقطات مع “ابونجم” رد مباشر ولو بعد فترة من انتشار شائعة التشابه بين “إيلي” والشاب المقتول.



كان “إيلي” كتب وقت تداول الصورة وادعاء أنها مع القتيل محمد الموسى: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسئول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة”.

وتقدمت المحامية السورية رهاب بيطار، ممثلة عائلة الشاب السوري المقتول إلى قاضي التحقيق بطلب مفاجئ قلب موازين القضية رأسا على عقب، وطالبت بإعادة تمثيل الجريمة من قبل الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي في منزله الذي يعد مسرح الجريمة.



وكانت عائلة محمد الموسى طلبت تشريح جثته لوجود شكوك لديهم “يأملون أن يوضحها تشريح الجثمان“.



واعتبرت العائلة كذلك أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات.

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