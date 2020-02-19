ظهرت منهارة من شدة البكاء.. “شاهد” زوجة قصي خولي تهدد زوجها وتكشف “كذبه”

خرجت التونسية، مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، عن صمتها في ظهور فجر جدلاً واسعاً بعدما أطلت في فيديو وهي منهارة من شدة البكاء معاتبة زوجها بعدما ترك متابعيه يهاجمونها ويسيئون لها ولطفلها الوحيد, قائلة “عيب عليكم تسيئون لإبني طفل صغير (بيبي) حرام , وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى”.

وكان الفنان السوري ظهر في برنامج “غداً أجمل” على قناة mbc , عندما قالت المذيعة أن قصي هو الأب المثالي بعدما قام التمثيل وهو يقوم بالعناية بالطفل “الكوميدي” على الهواء مباشرة .

وتحدثت زوجته قائلة هذه الرسالة لكل الأشخاص الذين يعرفونني والذين لا يعرفونني :”أنا لست ابنة شارع أنا ابنة عائلة ومحترمة وخدمت في شركات كبيرة , وتعرفت على قصي من خلال شغلي وكل زملائي يعرفون الحقيقة , وأنها تعمل في شركة محترمة وشركات كبيرة تحترم نفسها”.

زوجة #قصي_خولي تظهر منهارة من البكاء وتهاجم زوجها : انا اعيش في قهر وظلم بسببه لا استطيع توفير أبسط حقوق ابني أو إستقراره ورغم ذلك اتعرض لحملة تشويه وإهانة



by: @q1q555 pic.twitter.com/4jtyiUh3x0 — هيئة المشاهير (@almobark_) February 19, 2020

مضيفة أنها تعرفت على الشخص الخطأ , وأنتم لا تعرفونني الله يسامحكم , أما من يعرفني لن أسامحه , أنا جئت لأقول أن الفيديو الي قام قصي بالتحدث به بأنه يقوم بتحميم ابنه مرتين في اليوم , وهذا كذب ودور الأب التمثيل , واضح جداً بأنه يكذب في ما تحدث به وأنه لا يحمم ابنه نهائياً .

وتابعت إلى الأشخاص الذين يتحدثون عني منذ أكثر من عام أريد أن أقول لكم أنتم لا تعرفونني , إنهم ظلموها وظلت صامته ولم ترد على الأشخاص , بالإضافة إلى الحديث عن ابنها وهي صامته , قائلة حسبي الله ونعم الوكيل لأنها ليست إنسانة مؤذية .

وأوضحت الحمداني بأن زوجها ليس أب مثالي , وهي متأكدة من أن زوجها سيشاهد مقطع الفيديو , وأنه يعرف ماذا فعل بزوجته وابنه , من ظلم وقهر تم وضع زوجته بها , بالإضافة إلى الظلم الذي يتعرض له طفله , بسبب عدم توفر مقومات الحياة .

وأشارت إلى أنها لا تملك شيئاً , ولا تملك حياة كريمة وظروفها أصبحت شبه مأساوية , محاولة أن يبقى ابنها يعيش في ظروف جيدة وان لا يصبح في الشارع والطرقات وأنها تعمل ما بوسعها لتوفير كل ما يلزم له لكي يكون فوق السقف المعقول .

وفوق ذلك تقول زوجته بأن مسجات تصل إليها كلها ظلم , وفوق ذلك يظهر على شاشة التلفزيون ليكذب محذرة قصي بأن أي كذبة يمكن أن يكذبها في المرات القادمة ستقوم بإظهارها بشكل مباشر شاكرة مواقع التواصل الإجتماعي التي اتاحت لها الفرصة للتحدث عن كذبه واعدة إياه بأنها ستراقب كل خطأ.

وانهت حديثها بأنها تتمنى ان يصل الفيديو إلى الأشخاص الذين ظلموها , منوهة إلى قصي بأنها ستفعل مقاطع فيديو كل يوم إذا استمر قصي بالكذب على القناة وانها ستتابع كل برامجه وان اي كذبة ستقوم زوجته بالرد عليها بشكل مباشر ولن تنتظر أن يستمر مشيرة إلى كفاية الظلم والمعاناة التي تمر بها هي وابنها دون وقوف قصي بجانبها.

يذكر بأن قصي حصل على الإقامة الأمريكية من خلال زوجته التونسية الأصل التي تحمل أيضاً الجنسية الأمريكية , وقد تعرف عليها في دبي أثناء عمل كان يتوجد به قصي , وبدأ بعلاقة مع الفتاة التونسية إلى أن تزوجها سرياً وقامت بجلبه إلى أمريكا بعد أن أغلقت الأبواب أمام قصي وعدم تمكنه من فعل شيئ نتيجة الحرب في سوريا .

إلى أن ظهرت اليوم حقيقة قصي الذي يظهر دائماً بصورة الأب المثالي أو الشخص المثالي في ظلم لفتاة تزوجها وكانت معه سنداً منذ أن انقطت به السبل وكانت قد وقفت بجانبه منذ اللحظة الأولى , وتزوجته للحفاظ عليه إلا أنه لم يحفظ لها ذلك الشيئ وبدأ بعمله منشغلاً دون اهتمام بزوجته التي لم يفصح عنها حتى اليوم أو يشكرها على ما فعلته طوال الوقت , ولم يذكر قصي زوجته على وسائل الإعلام ولم يتحدث عنها بكلمة “شكراً” ولم يقدم أدنى كلمة لزوجته التي ظلمها .